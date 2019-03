Rock, pop y electrónica suenan esta semana con grandes estrellas

La tercera edición del encuentro, que convoca a bandas internacionales y locales, está dirigida para toda la familia, ya que los menores de diez años cumplidos no abonan el ingreso acompañados de un adulto.

El Asunciónico es uno de los festivales más representativos del país y apunta a ser el espectáculo del año, ya con 15.000 combos vendidos, según revelan las productoras G5Pro y DF Entertainment.

DÍA 1. Entre los atractivos de la primera cita están Arctic Monkeys, la banda británica de indie rock originaria de Sheffield, Reino Unido, que tocará en Asunción los temas de su último álbum (2018).

El grupo, liderado por el guitarrista y vocalista Alex Turner, dará su concierto en el marco de su gira internacional Tranquility Base Hotel & Casino Tour, que cierra con su tramo latinoamericano el 7 de abril, en Colombia.

En el show de los británicos sonarán temas, tales como R U Mine?, Do I Wanna Know?, Arabella y otros de su álbum AM (2013), así como canciones representativas de su carrera musical.

Por su parte, The 1975, la banda británica de indie rock más relevantes del momento, también tendrá su protagonismo en Paraguay.

The 1975 fue elegida como la mejor agrupación británica y ganó el premio al mejor álbum del año por su material A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018), en febrero pasado, en la última edición de los Brit Awards, que destaca lo mejor de la música del Reino Unido y el mundo.

Esta banda, procedente de Mánchester, tocará en el Asunciónico los cortes de su tercer y último álbum, además de temas de su discografía, entre los que figuran Give yourself a try, She’s American, Sincerity is scary, I like America & America likes me, entre otras.

Como parte del programa de la primera noche también se presentarán el cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler, quien trae sus temas de folk y rock alternativo; el grupo argentino de cumbia villera Damas Gratis, y el cantante brasileño de reggae y pop Armandinho.

Djs y locales. Las bandejas con Dj internacionales también tendrán cabida en el festival, gracias al dueto canadiense Loud Luxury y el estadounidense Valentino Khan, que moverán al público con sus temas del EDM (Electronic Dance Music), mientras que el Dj Zhu ofrecerá house y electrónica. De la escena nacional ocuparán el escenario los grupos LaNuestra, Partes Iguales, Antenna, Los Tempranos, The Crayolas, Nine Bits, La Siega Roots y la cantante de rap Missmaella.

DÍA 2. En la segunda fecha del Asunciónico, marcado para el martes 2 de abril, se sigue el despliegue de artistas, liderados por el cantante neoyorquino Lenny Kravitz y el dúo musical estadounidense Twenty One Pilots.

También pisarán el escenario el Dj estadounidense Steve Aoki, la banda irlandesa de rock Snow Patrol, la banda de rock neoyorquina Interpol, el cantante cordobés Paulo Londra (ícono del trap argentino), el grupo uruguayo Cuarteto de Nos, el Dj francés Kungs, la banda venezolana de rock (originaria de Caracas) Caramelos de Cianuro, la cantante uruguaya Caro Gloodo con el grupo El Cardumen de Funk. Entre los nacionales que se presentarán figuran los grupos Deliverans, Villagrán Bolaños, Tribu Sónica, Héctor & The Monkey Brothers, Uhh Baby y Mente Nativa.

PRECIOS. Entradas en combo de dos días están a la venta en Ticketea, Tigo (casa central) y desde www.asuncioni.co. Los sectores con 10% de descuento valen G. 320.000 (generales), G. 740.000 (campo vip) y G. 1.450.000 (lounge 1). En tanto, los tiques por día con 10% de descuento valen G. 200.000 (generales), G. 450.000 (campo vip) y G. 900.000 (lounge 1).