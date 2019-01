Roban por segunda vez en el Kiosko Solidario y piden ayuda

Por segunda vez entraron a robar en el Kiosko Solidario, donde diariamente alimentan a personas de escasos recursos de manera gratuita. Esta vez se llevaron la cocina a inducción, cacerolas, termos y licuadoras. A raíz del perjuicio, el sitio no abrió ayer sus puertas a los comensales.

“En vez de los Reyes vinieron los malévolos y rompieron las dos puertas de chapa del Kiosko. Gracias a Dios no pudieron llevar el microondas, el horno eléctrico ni las cacerolas grandes porque no pasaban por el boquete”, señaló Nina Stewart, quien junto con su marido Guillermo Stewart encaran este servicio.

La mujer comentó que igualmente volvieron a aparecer personas solidarias que se comprometieron a donar insumos y el servicio de herrería. De recibir la ayuda, hoy volvería a funcionar el local.

El sitio se instala en la plaza ubicada sobre Sargento Gauto y Avda. Venezuela. Para contactos pueden llamar al (0981) 488-999 o al (0981) 416-917. Como donaciones reciben alimentos no perecederos, comida que sobró en buen estado, además de ropas. No reciben dinero. Asimismo, el producto más demandado es leche, ya que los días viernes reparten el lácteo a las madres, pues los fines de semana no abren el local.