Rivas promete pedir su desafuero si llega el pedido

El diputado colorado por Paraguarí Tomás Éver Rivas, imputado por la Fiscalía Anticorrupción por hacer figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados a pesar de que en realidad no prestaban servicio alguno al Estado, prometió ayer a sus colegas de la bancada cartista, que una vez que llegue la notificación judicial pidiendo su desafuero, él mismo solicitará al pleno que le despojen de su inmunidad.

El bloque de Honor Colorado, liderado por Basilio Núñez, se reunió ayer al mediodía como lo hace cada semana, pero el caso de Rivas no fue el tema tratado, aunque lo anunciaron en principio. El argumento fue que no tiene sentido analizar el punto cuando aún no existe una notificación oficial y por escrito por parte del juez.

“Toda comunicación del Jurado debe llegarnos por escrito para poder analizar, eso es prudente. Sabemos que lo que sale en las noticias la gran mayoría son verdades, pero para que sea formal tenemos que recibir por escrito”, dijo el diputado Derlis Maidana antes del inicio de la reunión de bancada ayer.

Rivas y sus tres caseros: Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González fueron imputados por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Con chicanas, el legislador pudo evitar su desafuero y tras 8 meses la Cámara de Apelaciones confirmó que se debe realizar la comunicación del pedido de desafuero.