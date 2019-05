Rivarola insiste en seguir con el plan inicial del Metrobús

El analista económico Amílcar Ferreira generó todo un debate ayer en su cuenta de Twitter sobre la indefinición del Metrobús y sus inquietudes fueron respondidas por el ex coordinador del proyecto durante el gobierno de Horacio Cartes, José Tomás Rivarola, quien insistió que el proyecto debía seguir.

“Me cuesta entender por qué cuesta tanto terminar el Metrobús. Escuché que el problema es expropiar cinco inmuebles en su porción que hoy ya son calle en Fernando de la Mora”, cuestionó Ferreira en la red social.

“En realidad hay un dictamen de la Procuraduría, que señala que esas propiedades no son expropiables, pues hace más de 30 años están al servicio del Estado. Allí es donde se complica. Lo que yo no entiendo es que no se explique claramente al público”, respondió Rivarola.

En otro momento, refirió: “El diseño está completo, la factibilidad comprobada por diversos estudios. ¿Problemas de gestión? Muy serios. Deben ser solucionados y seguir adelante”.

Asimismo, Rivarola insistió que “el problema se debe atacar, ya no es Metrobús, es el derecho de la gente a caminar por las veredas y no tener que bajar a la calzada porque esta se utiliza de estacionamiento, por ser terreno privado, se puede hacer vía Ley”

Ferreira insistió que en Paraguay “ha de ser el país con mayor número de abogados per cápita del mundo, pero el Metrobús no se puede hacer porque nos empantanamos en un problema legal”.

Vale señalar que el MOPC definirá en junio el tipo de Metrobús que finalmente se implementará en el tramo de la ruta Mariscal Estigarribia-Eusebio Ayala-Puerto de Asunción, tras el fracaso del proyecto del gobierno anterior.

Entre las alternativas está la de seguir con el proyecto original (Metrobús cerrado) o cambiar al Metrobús abierto, con buses convencionales, lo que implicará ajustar las paradas ya construidas en el medio de la avenida.