Ritmos urbanos y bandas sonoras, entre lo más destacado del 2018

A continuación algunos de los trabajos destacados del año.

El mal querer (Sony Music), Rosalía. El mérito de la española está en haber conquistado tanto los paladares más convencionales como los más alternativos con un planteamiento narrativo impecable y una fusión de flamenco, hip hop, electrónica y pop.

Vibras (Universal), J Balvin. Punta de lanza de la conquista latina global, el colombiano superó puntualmente a Drake este año como el artista con más reproducciones en Spotify, en parte por esta obra en la que depura, estiliza y globaliza el reguetón para convertirlo en el género capaz de extenderse por todo el planeta. Brillo, con Rosalía, es uno de los temas de 2018, como Mi gente con Beyoncé lo fue en el 2017.

BSO The black panther, de Kendrick Lamar. El genio creativo del rapero que maridó el hip hop y el jazz sigue en plena racha. Su anterior disco, HUMBLE, consiguió cinco gramófonos del Grammy este mismo año, y ahora vuelve a liderar las quinielas de los Oscar de la música con la banda sonora que diseñó para una de las sorpresas fílmicas del 2018.

DESDE EL CINE. La pantalla grande también ha dejado bandas sonoras de gran calidad este año. La música de Queen volvió a retumbar a nivel global gracias a Bohemian Rhapsody, filme biográfico sobre Freddy Mercury y Queen, el grupo que lideró hasta su muerte, en 1991. También destacó A Star Is Born (Universal) con Lady Gaga y Bradley Cooper, así como música de las películas The black panther, The greatest showman o Call me by your name.

Invasion of privacy, de Cardi B. La única voz femenina capaz de romper en estos meses el monopolio masculino del hip hop fue Cardi B., una debutante que con su estilo descarado y a la vez vulnerable ha acaparado cinco nominaciones a los Grammy de 2019.

Scorpion, de Drake. El canadiense vuelve a cerrar el año como uno de los artistas más escuchados del planeta en Spotify gracias a cortes como God’s plan, que siguen marcando la pauta y lo han convertido en el otro gran favorito a los Grammy del 2019.

Sweetener, de Ariana Grande. Sobrepuesta del ataque terrorista en uno de sus conciertos, la estadounidense Ariana regresó para coronarse como gran diva pop y única mujer capaz de colarse en el top 10 de escuchas globales en streaming, con una afinación impecable y temas como No tears left to cry, y Breathin.

Joy as an act of resistance, de Idles. Aunque pudiera catalogarse este como uno de los años de menor incidencia del rock, hubo algunas buenas producciones, como el segundo trabajo de estos británicos que revalorizan la fuerza subversiva del punk. EFE

Discos destacados

- El mal querer (Sony Music), de Rosalía

- Vibras (Universal), de J Balvin

- Bohemian Rhapsody (Hollywood/Virgin EMI), de Queen.

- BSO The Black Panther (Universal), de Kendrick Lamar

- Invasion of Privacy (Warner), de Cardi B.

- Scorpion, de Drake

- Sweetener (Universal) de Ariana Grande

- Honey (Konichiwa/Universal), de Robyn

- Joy As An Act of Resistance (Partisan Records), de Idles.

- A Star Is Born (Universal), de Lady Gaga y Bradley Cooper.