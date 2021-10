Ríos dice sentirse honrado y confiado

El legislador sostuvo que los consejeros de la audiencia pública a la que fue sometido tienen mucha discrecionalidad y expresó que no fue beneficiado por su rol de político.

“Estoy en la terna, lo que me honra mucho y ahora a esperar lo que se decida en Senadores. No hay hechos, solo interpretaciones. Se supo que mi condición de político me iba ayudar, pero en la audiencia pública de los consejeros tienen mucha discrecionalidad”, mencionó.

Indicó que “no me computaron respuestas correctas en el examen por problemas tecnológicos. El Consejo fue mucho más exigente conmigo (por su condición de político)”, sostuvo a la 1080 AM.

Asimismo, habló de su ideología.

“Me acusan de ser progresista, yo digo que soy democrático. Me considero democrático y éticamente liberal”, indicó.

“Conozco cómo funciona el Poder Judicial, tiene que demostrar la pluralidad de la sociedad. No tengo compromisos con ninguna corrupción ni con corrupto”, agregó.

Explicó que en una reunión con el presidente de la Corte, le preguntó si existen estadísticas sobre expedientes paralizados y este le respondió que no lo sabía.

“Se debe trabajar de inmediato en tener una estadística cualitativa, es decir, conocer las causas y buscar las soluciones”, dijo.