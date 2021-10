Río Paraguay sigue en descenso y mide 0,58 metros en Asunción

El río Paraguay desciende 10 centímetros por día también en las zonas de Itá Enramada y Villeta, informó Telefuturo.

La bajante se debe a que las lluvias de estos días se dieron en la cuenca media y baja del río Paraguay, no así en la cuenca alta donde está la naciente. No se podrá mantener una altura del río mientras no llueva en la cuenca alta.

Aproximadamente 3 metros con 20 o 50 centímetros debe recuperar el río Paraguay, para que su nivel llegue a la normalidad y, con ello, recobrar la navegabilidad a la altura del Puerto de Asunción.

En caso de que se presente el doble de las lluvias que se dieron en los últimos días, se podría hablar de una posible recuperación que requiere el río Paraguay. Sin embargo, la aproximación hasta marzo del 2022 es que se mantendrá el nivel crítico, que sigue siendo un problema para la navegabilidad y el traslado de las mercaderías.