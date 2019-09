Riera fue al campo y se llamó a silencio hasta cumplir sanción

”Estoy yendo y viniendo al campo y no hay buena señal, pero también me llamé a silencio hasta que me levanten la sanción en el Senado, el 23 de setiembre”, explicó el legislador de Honor Colorado.

Tanto Riera como Cubas recibieron una sanción en julio pasado, que se cumple este mes, por los incidentes que se iniciaron luego de que, en plena sesión, el senador esteño acusara de corrupto al colorado, lo que provocó su reacción a golpes.

En reemplazo de Cubas juró Miguel Fulgencio Rodríguez y de Riera, Ramón Retamozo Delgado, quien volvió a dejar su banca por el retorno de Luis Castiglioni al Senado.

Riera quedó temporalmente fuera de las conversaciones en torno a la elección del candidato de consenso para presidir la Junta de Gobierno de la ANR, luego de ser el más potable. Fueron mencionados recientemente el diputado Pedro Alliana y hasta Horacio Cartes, pero se aguarda el retorno del senador.