Riera cuestionó las actitudes de Cubas

El senador colorado Enrique Riera ya había cuestionado fuertemente la actitud de su colega Paraguayo Cubas. Por ejemplo, en una sesión de octubre del año pasado, visiblemente ofuscado, lamentó que las provocaciones de Cubas alteraran el normal funcionamiento del Congreso. Además, señaló que Payo insultó a su familia sin razón. “Un tipo para el Congreso, para el Senado de la nación, y cuando algunos quisimos sancionarlo, una parte dijo no. Si ese es el modelo que el pueblo quiere, no vale la pena vivir en Paraguay”, expresó entonces el senador cartista.

“Se le está acabando la paciencia a la gente. Hoy amenazó con quemar el Congreso. Va a llegar el momento en que esto sea una tragedia. La misma calentura que tiene la gente la tenemos nosotros. Me va a encontrar física, mental, emocional y jurídicamente. No en vano jugué rugby. Aquí, en la calle, en mi casa, en la cancha. No le va a reconocer ni su mamá si le llego a agarrar”, había agregado el senador colorado en aquel momento.

Apuntó que Cubas maltrata a funcionarios y que se vuelve loco cuando no tiene la atención de los legisladores. Entonces, Riera pidió a Payo Cubas que “explique cómo llegó hasta donde está”. “Todos los jueves prepara un show, insulta”, lamentó el senador cartista.