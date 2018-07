Riera asumiría en lugar de Castiglioni en el Senado

Una vez concretado el juramento de los legisladores, la lista de titulares electos ya no corre, como sí sucedió con Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky, ubicados en el puesto número 18 y 19 de la Asociación Nacional Republicana ( ANR ), respectivamente.

El primero ocupó el lugar de Horacio Cartes, quien retiró su renuncia a la Presidencia de la República por no contar con los votos suficientes para que sea aceptada en el Congreso, por lo que no pudo jurar.

Gusinky, por su parte, reemplazó a Nicanor Duarte Frutos, quien no fue convocado por el titular del Congreso Nacional Fernando Lugo -aunque igualmente acudió- al acto el pasado sábado por su calidad de ex mandatario, situación que también afectó a Cartes, ya que la Constitución Nacional establece en el artículo 189 que los ex presidentes serán senadores vitalicios.

En ambos casos, la lista corrió, pero luego de superarse esta instancia, entra a regir la lista de suplentes, ya no la de electos, para el caso de que un legislador abandone el cargo por algún motivo, explicó el constitucionalista Hugo Estigarribia.

Esta sería la situación de Luis Castiglioni, electo senador por la ANR, quien prestó juramento como senador, no obstante, al ser designado canciller por Abdo Benítez, cargo que deberá ejercer desde el 15 de agosto, día de la asunción del nuevo gobierno, anunció que pedirá permiso en la Cámara Alta, por lo que en su lugar ingresaría Enrique Riera, suplente número uno de la lista del Senado.

Castiglioni optó por pedir permiso previendo la eventualidad de que deba dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores y, en ese caso, podría volver al Parlamento, lo que no será posible si es que presentara su renuncia.

Amparo

El ex ministro de Educación había presentado un amparo para evitar el juramento de Friedmann y asumir en lugar de Cartes. Pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) rechazó el pedido.

Un sector del Partido Colorado pretende que Cartes tome posesión de su cargo en el Legislativo una vez que prescriba la inhabilidad de ejercer dos funciones públicas, es decir, luego del 15 de agosto, cuando entregue la presidencia. Igualmente, una gran parte del Senado rechaza esta tesis por considerarla inconstitucional.