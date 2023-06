“Y cuando es un buen árbitro no se le siente, ni se lo ve, pero la pelota no para, se sigue jugando el partido, entonces usaré tarjetas amarillas, pero también trabajaré de cerca con la Fiscalía y la Corte para que la gente entienda que vivimos en democracia y que todo el mundo tiene derechos y también obligaciones”, advirtió.

El legislador respondió a las suposiciones de que tendrá un perfil autoritario, teniendo en cuenta la ley que impulsó y que criminaliza la invasión de inmuebles, así como también el edicto implementado durante su administración como intendente de Asunción que restringía el horario de venta de bebidas alcohólicas.

“Respeto, pero no comparto. La gente que me conoce sabe que soy hijo de un hombre que fue perseguido por sus ideas. Mi padre estuvo preso 27 veces en ese mismo Ministerio y dos veces exiliado por ese mismo Ministerio. Para mí no es un tema menor y esa es una de las razones por las cuales acepté. Nunca perseguí a nadie por sus ideas y voy a escuchar absolutamente a todos, pero mi límite es la ley, para mí, para ustedes y para cualquiera”, remarcó.

A su vez, dijo que con el tema de las manifestaciones se da una colisión de derechos del mismo rango, ya que hay derecho a la protesta, a la manifestación, a peticionar a las autoridades, pero también el derecho al libre tránsito, a la libertad.

“Todo el mundo puede reclamar lo que corresponde, pero la justicia de ese reclamo no se puede hacer a costa del derecho de los demás”, aseveró.

Principales acciones a tomar

El senador adelantó que lo primero que hará será potenciar al Grupo Lince, que es un pedido concreto y un compromiso electoral del presidente electo, Santiago Peña, y lo segundo será trabajar desde el día uno contra el consumo de droga preferentemente en Capital y Central, el cual la propia Policía sostiene es la base de otros delitos, pero con un enfoque diferente.

Para Riera, el Grupo Lince se debilitó durante este gobierno por el tema de la identificación de los agentes y también por el cambio de marca de las motocicletas, que perdieron potencia.

En ese sentido, aseguró que trabajarán de manera coordinada con todas las instituciones en los diferentes campos de acción en tema tráfico de drogas, desde las pistas clandestinas, el control de puertos públicos y privados, la colocación de escáneres, servicio de canes antidrogas, radares y controlar la oferta de la droga.

Por otra parte, sobre la demanda de droga, expuso que son miles los jóvenes adictos y que se buscará trabajar con el Ministerio de Salud para dar una atención profesionalizada en todos los centros de atención, sin necesidad de internación, salvo en los casos graves, de intoxicación y recaídas.

“Muchos que roban mochilas o celulares para seguir comprando drogas son adictos, son enfermos, no son delincuentes; si los metemos en la cárcel van a salir peor”, afirmó.

Además, habló de entrar a los colegios con personas capacitadas para enseñar lo que es la droga y sus efectos.

“El Ministerio del Interior tiene un presupuesto bajo, en torno a los USD 10 millones, pero la visión del presidente electo Santiago Peña es que la seguridad está ligada al desarrollo, porque si no hay seguridad, no hay inversión y que cada dólar que uno invierta en seguridad recupera hasta cuatro en inversión. Si hay inversión, hay desarrollo público, privado, nacional e internacional. Si hay desarrollo, hay trabajo, si hay trabajo y estudio entonces la gente no va a estar cerrando rutas y ocupando tierras”, manifestó.

Corrupción policial

El colorado explicó que con la nueva ley que están discutiendo en el Senado se prevén mecanismos bastante fuertes de control interno y justicia policial para todos aquellos que tengan alguna acusación sostenida en evidencias mínimas, que tendrán que ser suspendidos, darles todos los derechos y que se defiendan.

“Apartarle de su cargo porque quiero generar credibilidad en la ciudadanía, pero convengamos que en la función pública a veces el más mordido es el más honesto porque se opone a esa maquinaria que quiere continuar”, consideró.

Autonomía de decisiones

Riera aseguró que tendrá libertad absoluta para conformar su equipo de trabajo y está tentado a poner gente de su absoluta confianza, porque le preocupa la infiltración del crimen organizado por la cantidad de dinero que se maneja, luego del caso del coronel detenido por intentar ingresar un celular a la cárcel para Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

“Esto que estamos viendo de este coronel es rarísimo. Arriesgar la carrera por un celular. Da la impresión que tiene más raíces, más cola”, analizó.

Sobre esa premisa, dijo que no quiere que se sepan todas las acciones que tomará para evitar filtraciones y se rodeará de gente de mucha confianza y especialistas, además de importar modelos exitosos de otros países y trabajar codo a codo con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

El legislador no anunció el cambio de comandante, ya que hasta ahora no hay denuncias contra él, pero que se reunirán para analizar si comparten los mismos criterios, aunque tiene absoluta libertad de tomar también dicha decisión de cambio en caso de considerarlo.

“Yo quiero que la gente entienda que para que el Paraguay se desarrolle necesitamos que todos sientan que pueden ir tranquilos a sus trabajos, a hacer ejercicio, a alguna actividad cultural”, finalizó.