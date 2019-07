Ridley Scott dirigirá a Ben Affleck y Matt Damon en The Last Duel

Ridley Scott, Matt Damon, Ben Affleck y Nicole Holofcener se juntan para The Last Duel.

Nicole Holofcener, que fue nominada al Oscar al mejor guion adaptado por Can You Ever Forgive Me? (2018), firmará junto a Affleck y Damon el guion de The Last Duel.

Basada en la novela histórica homónima de Eric Jager, The Last Duel se centra en la disputa entre dos caballeros en la Francia medieval que se miden en un duelo después de que uno de ellos acuse al otro de haber violado a su mujer.

Le puede interesar: Ben Affleck no protagonizará la cinta de Batman dirigida por Matt Reeves

Reunirá a Scott y Damon, que dieron forma como director y protagonista a la aplaudida cinta de ciencia-ficción The Martian (2015).

Y el tema de los combates por duelo no resulta nada ajeno a Scott, ya que debutó en el cine con el filme The Duelists (1977) sobre el enfrentamiento entre dos hombres en la época napoleónica.

Maestro del cine contemporáneo gracias a películas como Alien (1979), Blade Runner (1982) o Gladiator (2000), Scott estrenó hace dos años su último trabajo hasta la fecha, All the Money in the World, que se vio rodeado de polémica debido a que Kevin Spacey fue reemplazado por Christopher Plummer con la cinta ya terminada tras las acusaciones de acoso y agresión sexual en contra del actor.

Puede leer: Ben Affleck y Matt Damon "le deben todo" a Robin Williams

Affleck, que también tiene un Óscar a la mejor película por Argo (2012), ha participado este año en Triple Frontier, un thriller de Netflix en el que estuvo acompañado por un elenco de nivel compuesto por Pedro Pascal, Óscar Isaac, Charlie Hunnam y Garrett Hedlund.

Por su parte, Damon presentó en 2017 las cintas Downsizing, de Alexander Payne, y Suburbicon, de George Clooney, y tiene previsto estrenar en noviembre junto a Christian Bale la película sobre el mundo del automovilismo Ford v Ferrari de James Mangold.