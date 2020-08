Richer niega defensa a corruptos y alienta la unidad opositora

Desacreditó al ministro del Ejecutivo, Juan Ernesto Villamayor, por acusar de que la intención es apañar a administraciones deshonestas.

El luguista sostuvo que la gobernabilidad de Mario Abdo está complicada y que el papel de la oposición será fundamental en el escenario.

“Le escuché a Villamayor y creo que escuchó mal o escuchó en parte nuestra postura. Lo que él dice no es lo que nosotros dijimos. Nosotros no queremos apañar ninguna administración deshonesta que seguramente también las hay”, indicó.

“El tema es que si no se cumplen los procedimientos, no vamos a saber si las administraciones son o no deshonestas. Me refiero principalmente a los informes de Contraloría”, manifestó.

Remarcó que la mayoría de las intervenciones a municipios no tienen el dictamen de la Contraloría y se utiliza directamente a la Fiscalía, y una mayoría en la Junta, que recurre a los diputados.

“De pronto hay una avalancha de pedidos de intervención de municipalidades del Paraguay, y uno se pregunta cuántos pedidos de intervención existen de administraciones coloradas. Llama la atención”, sentenció.

Señaló que se necesita un acuerdo opositor ante el proceso de crisis social, económica y sanitaria que puede repercutir en crisis política.