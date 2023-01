Richer: “Lugo evoluciona, pero no para hacer campaña”

El senador por el Frente Guasu Hugo Richer aseguró que la salud del ex presidente de la República Fernando Lugo va evolucionando favorablemente. Sin embargo, sostuvo que su proceso de recuperación continuará y que aún no debe hacer campaña política.

El legislador contó que habló con el ex mandatario y líder del FG por 30 o 40 minutos y que lo vio bastante bien. Aunque aclaró que por recomendación médica no le habló de política, con el fin de no estresarle.