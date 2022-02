Richer cree que no existirían votos para que corra juicio

El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, manifestó que no ve que existan los votos en la Cámara de Diputados para iniciar el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Indicó que existen causales para la destitución de la máxima autoridad de la Fiscalía, pero que existe a su vez el temor de que el oficialismo colorado utilice la coyuntura para colocar a un leal en dicha institución.

“Yo no veo realmente en este momento que exista la posibilidad, no sé mañana, de tener los votos en la Cámara de Diputados, que es la que aprueba finalmente la acusación que después viene a la Cámara de Senadores. No veo eso en este momento”, mencionó el legislador.