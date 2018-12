Richer cree que ausencia de Cartes deja dudas

El senador del Frente Guasu Hugo Richer sostuvo que corresponde que el ex presidente de la República Horacio Cartes comparezca ante la Comisión Bicameral que investiga el lavado de dinero y su vinculación con el empresario Darío Messer.

“Evidentemente su asesoramiento político, creo que le llevó a una equivocación porque tal vez hubiera aclarado mucho más cosas”, consideró el legislador.

“Deja más dudas al no asistir. Creo que la comisión tiene que insistir en que realmente este señor tiene que comparecer”, remarcó.

Cartes había sido convocado para el viernes pasado ante la comisión, y a la hora de la verdad remitió una nota a través del ex ministro Ariel Martínez y parlamentarios de su sector.

En la misiva, el ex gobernante se escuda en que es miembro del Congreso aunque no puede determinar si es activo o vitalicio, y solicita que le remitan las preguntas por escrito.

“El hecho que no haya jurado como senador activo o como senador, en junio, justamente cuando se inició el nuevo periodo legislativo es porque se considera que es vitalicio”, dijo Richer.

Señaló que el artículo Constitucional dice claramente serán vitalicios sobre los ex presidentes de la República, y lo que no está claro es el juramento como tal.

Sostiene que el ex mandatario quiere seguir forzando la situación. “Que no sabe si es activo, si es vitalicio. No, está claro. Él es senador vitalicio”, sentenció.

“Por lo tanto, no puede ser activo. Esa es la fundamentación, más allá que quiera buscar una confusión al respecto, y desconocer lo que dice desde ese punto de vista el marco de la Constitución”, fue la evaluación del senador con relación a Cartes.