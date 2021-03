Richer apunta a los fiscales y jueces

Cree que posiblemente donde está fuerte es en el Ministerio Público y el Poder Judicial, que son cruciales para la impunidad.

Recordó que el Senado había presentado una denuncia sobre el esquema del narcotráfico y no hubo resultados

“Creo que todas las publicaciones, las denuncias van sumando. No hay que desestimar, pero las que he visto en los últimos días, no hay algo que no sepamos desde el punto de vista que creemos que existe”, manifestó.

‘’Puede que no tengamos las pruebas contundentes, pero de que existen creo que lo sabemos. También los nombres de los personajes que aparecen en ciertas publicaciones, y también lo sabemos. No hay nombres nuevos ni nada relevante en los esquemas que se están publicando”, consideró el senador.

“Donde está fuerte el narcotráfico, la organización de la mafia, posiblemente es en el Ministerio Público y en el Poder Judicial”, indicó.

“Se olvidan de ese poder del Estado, que es crucial para la impunidad de esos actores, incluso de aquellos políticos que pueden ser financiados por el narcotráfico”, acotó.