Ricardo y Zárate ya activan con el plantel

“Estoy muy feliz, me recibieron con los brazos abiertos, me demostraron mucho cariño. Debo tratar de tomarlo con mucha calma y serenidad para sobrellevar todo esto”, expresó Ricardo, quien aseguró además que dará todo de sí para ganarse un lugar en el once principal.

Responsabilidad. Con respecto a los objetivos para este semestre, Ricardo señaló que el Danzarín siempre pelea cosas importantes y eso representa una gran responsabilidad para todo el plantel.

“Con Sol de América hay una responsabilidad enorme, tenemos la Copa Sudamericana, el campeonato local, y como todos saben Sol es un equipo que aspira a llegar arriba y hay que dejar bien en alto a la institución”, agregó el jugador de 28 años. Al igual que Ricardo, el ex 2 de Mayo también peleará por un lugar en el equipo de Fernando Ortiz.

Por el Primer Triunfo. En contrapartida, al conjunto de Villa Elisa se le escapó la victoria en sus dos primeros compromisos y el lunes intentará revertir la situación ante el Deportivo Capiatá.