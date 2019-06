Ricardo Montaner: “Estoy muy contento de regresar y vamos a divertirnos mucho”

Su presentación en Asunción está marcada para el próximo sábado 22 de junio, desde las 21.00, en la Arena SND (Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón), en el marco de su gira ¿Qué vas a hacer?, con entradas desde G. 235.000 en la Red UTS.

El esperado regreso

Tras seis años de su último show en el país, el artista no olvida su actuación especial de setiembre de 2013 en el estadio del Club Olimpia, y no decepcionó a sus fans pese a la lluvia y la tormenta que amenazaron el espectáculo.

“Fue una tormenta enorme en esa noche (de 2013 en Asunción). Lo recuerdo muy bien. Pero, esta vez, ya me aseguraron que no habrá problema con la lluvia. Estoy muy contento de regresar y vamos a divertirnos mucho, además de pasar momentos llenos y muchas horas de música”, comenta el premiado artista en una entrevista telefónica con ÚH desde Argentina, refiriéndose al espíritu de su espectáculo en el SND.

Sobre su nuevo álbum titulado Montaner, reconoció que ya sonó “bastante” en Paraguay su tema ¿Qué vas a hacer?, y tampoco queda atrás su reciente corte No me hagas daño.

“Por supuesto que vamos a estar haciendo un paseo por todo mi repertorio y vamos a cantar algunas canciones de mi nuevo disco”, adelanta el músico con respecto a su show en Paraguay.

Desde el 2012, Montaner es artista exclusivo de la multinacional Sony Music, disquera con la cual editó cuatro álbumes como Viajero Frecuente, Llanto Agradecido, Ida y vuelta y ahora Montaner, cuyos temas sonarán el 22.

Ricardo Montaner El 22 de junio, día marcado para el gran reencuentro con Ricardo Montaner. Gentileza: Telefuturo.

Música para la juventud

Ricardo asegura que tiene una conexión especial con la música, la cual puede ayudar a la juventud de hoy.

“Encontré mi vínculo con la vida a través de la música. En la vida siempre hay que tener una motivación, que es lo más maravilloso que puede haber. Considero que el gran problema de los jóvenes de hoy es la desmotivación. Por eso, encontrar algo como la música, que te incentive a seguir adelante, es maravilloso y te da la posibilidad de mirar hacia el futuro”, señala el artista merecedor del Grammy Latino a la Excelencia Musical (2016).

Con respecto a su estilo musical, ya de joven se identificó con temas melódicos.

- “El género de la balada es mi elección, y he estado allí en los últimos años y prácticamente toda mi vida. Por eso creo que no tengo que migrar hacia otro lado, porque es lo que me gusta hacer. No elegí la balada, sino que fui decantando en esto, luego de ser baterista de una banda de rock. Y casi, sin darme cuenta, ya estaba haciendo música melódica y me he sentido muy bien aquí y por el resto de mi carrera”, revela el artista latino poseedor de varios discos Multiplatino, Platino y de Oro.

Sobre la producción musical latinoamericana actual, reconoce que está en alza.

- “Veo que la música de la región está maravillosamente bien, con grandes exponentes. Lo interesante es que a través de lo digital y de las plataformas virtuales, la música vuela más rápido. Hoy lanzas una canción en las plataformas digitales y se puede escuchar en Rusia sin ningún tipo de problemas. Hoy día hay más facilidades a la hora de difundir música”, manifiesta el músico que recibió varias Gaviota de Oro y Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, además de la Antorcha de Plata y la Antorcha de Oro.

Asimismo de dedicarse a la música por décadas, el artista también apoya diversas causas humanitarias y filantrópicas en favor de la niñez en Venezuela y EEUU, por lo cual recibió distinciones a nivel internacional.