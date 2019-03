Ricardo Flecha invita esta noche al show benéfico Defender la alegría

En el marco del Ciclo de Verano del espacio cultural, el cantor popular Ricardo Flecha estará acompañado de los músicos Óscar Fadlala Safuán (piano), Gabriel Colmán (guitarra), Tato Zilli (bajo) y Dani Pavetti (percusión). Lo recaudado será para cubrir los gastos médicos de la gestora cultural Techi Cusmanich, esposa de Flecha.

“La solidaridad es conmovedora cuando nace del corazón. El concierto será una celebración de amor y un acto de amistad a prueba de todo. Con tu puedo y con mi quiero. Gracias de corazón. Espero que no nos dejen solos”, señala Ricardo, ex integrante del trío Ñamandú.

Para Inspirar. El show, agrega el cantante, tiene que ver con el momento crítico que vive el mundo y que vive también Paraguay, en este continente tan convulsionado. “También tiene que ver con Techi, con los momentos personales que nos toca vivir desde hace un tiempo por motivos de salud. Lo llamamos Defender la alegría porque creemos que los pueblos tristes nunca triunfan y que si perdemos la alegría perdemos todo”, manifiesta el cantante, y añade que esa actitud se debe inculcar a los hijos.

La denominación del espectáculo –continúa– está inspirada en Defensa de la alegría, obra de Mario Benedetti. En este contexto, Flecha rescata un análisis de David Rubio (noviembre-2013), que señala que dicha obra no solo es un poema de resonancias políticas y sociales, también es un alegato contra los sinsabores de la vida: la enfermedad, la melancolía, el paso del tiempo, la muerte. Todo ello, en algún momento, inevitable, pero que no debe ahogar nuestro deseo de vivir. Se trata, también, de no caer en la autocompasión, de no hincar la rodilla, ni ante la enfermedad, ni ante los miserables, expone el cantante.

Siempre retomando a Rubio, Flecha añade que en el citado poema se percibe que la situación vital del poeta no le permite acudir al humor como antídoto contra la angustia. “Pretende forjar un poema lapidario, de mensaje ardiente y gran riqueza metafórica”, dice. Con este breve análisis de la obra, Ricardo hace un paralelo con los momentos que afronta junto a su familia.

Programa. Flecha aprovechará la ocasión para reflexionar desde el repertorio los tiempos que toca vivir como sociedad, aquí y en el mundo, pintando el universo de notas musicales que llevarán a descubrir mundos a través de las canciones.

En la noche sonarán Te quiero (Mario Benedetti), Entró pidiendo permiso (Vicente Feliú), Nde ratypykua (Félix Fernández y José Asunción Flores), Che pykasumi (Cecilio Valiente, Eladio Martínez y José Asunción Flores), Para vivir (Fidel Gómez Planás y Jorge Garbett), Hazme un sitio a tu lado (Juan Manuel Marcos y Carlos Noguera) y Si me voy antes que vos (Jaime Ross).

La lista sigue con No dejes de cantar (Teresa Parodi), Un ángel para tu soledad y Caña seca y un membrillo (Indio Solari), además de Gente humilde (Vinicius, Buarque y Garoto), La historia de la silla (Silvio Rodríguez) y Creceremos (Amaury Pérez), entre otros.

Datos útiles

Concierto: Defender la alegría, con los músicos Ricardo Flecha, Óscar Fadlala Safuán, Gabriel Colmán, Tato Zilli y Dani Pavetti.

Día y horario: Esta noche, desde las 20.30.

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco entre Chile y Alberdi).

Entrada: G. 50.000 (venta en la boletería).

Consultas: 445-169.