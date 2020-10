RGD no paga al Fisco, pero retira USD 100.000 de sus cuentas

De manera sigilosa, como siempre, se movilizó Ramón González Daher (RGD), quien consiguió retirar de sus cuentas bancarias unos G. 700 millones (USD 100.000) el pasado 21 de setiembre.

Los documentos oficiales indican que ese dinero corresponde a los intereses que fueron generados por sus certificados de depósito de ahorro (CDA) en entidades financieras, pero que la Fiscalía no advirtió, por lo que no fueron embargados. La orden la dio el juez Humberto Otazú, tras el pedido de la defensa del ex dirigente deportivo luqueño.

Pese a retirar ese millonario monto, González Daher volvió a incumplir con el Fisco, con el que arrastra hasta el momento una mora de USD 2,1 millones tras el acuerdo homologado por la Justicia por evasión de impuestos.

Los antecedentes señalan que RGD y el Ministerio de Hacienda llegaron a un acuerdo en mayo pasado, en el que se estipulaba que el ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) aceptaba una sanción de USD 10 millones por evasión, de los cuales USD 6 millones corresponden a la imposición tributaria y los restantes USD 4 millones equivalen a pagos extras por mora e intereses.

El acuerdo establecía que, de ese monto total, USD 1,5 millones debían ser abonados ya en junio; mientras que USD 8,5 millones debían ser cancelados en 60 cuotas iguales y corridas.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes de la Administración Tributaria, RGD no ha abonado hasta el momento un solo guaraní al Fisco. Pese a que los embargos a sus cuentas bancarias e inmuebles se decretaron recién en julio, ni siquiera el adelanto de USD 1,5 millones que debía hacerse en junio se cumplió.

LIBERACIÓN. El titular de la Administración Tributaria, Óscar Orué, confirmó que el Fisco ya pidió hace unos días a la Justicia que libere parte de las cuentas embargadas de Ramón González Daher para que el ex dirigente deportivo salde su cuenta a la fecha con el Estado paraguayo.

El subsecretario de Estado explicó que se pidió la liberación de unos USD 2,1 millones. Según los datos de la Fiscalía, el hermano del ex senador Óscar González Daher tiene en sus cuentas bancarias unos USD 87 millones.

Orué se mostró confiado en que en los próximos días tendrán noticias positivas desde el Juzgado, considerando que el acuerdo entre Hacienda y González Daher fue homologado por el propio Poder Judicial. No descartó la posibilidad de impulsar un nuevo juicio para ejecutar la totalidad de la deuda asumida por RGD, ya que esto fue establecido en el convenio homologado por el Poder Judicial.

EL CASO. La investigación que llevó adelante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a Ramón González Daher empezó el año pasado, luego de que saltaran a luz inconsistencias por más de USD 1.000 millones que se descubrieron en el clan familiar luqueño, que estaba encabezado por su hermano, el ex senador colorado Óscar González Daher.

En principio, la Administración Tributaria había hablado de una sanción de USD 25 millones a Ramón por evasión de impuestos; sin embargo, durante el proceso de sumario realizado por la institución se cotejaron los datos con las documentaciones presentadas por el investigado y se determinó finalmente que el monto era de USD 10 millones.