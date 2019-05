Reunión decisiva entre empresarios y el Fisco con varios puntos pendientes

Según el sector empresarial, entre los temas no considerados por el Ministerio de Hacienda figura el reclamo de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mantenga su promesa de no elevar ninguna tasa de impuestos y de no incorporar otros productos en el ISC. Este punto es el más polémico y no se descarta que en la reunión de hoy, fijada para las 15.00 en Hacienda, se presente una contrapropuesta de los empresarios con las tasas a ser aplicadas a productos como tabaco y bebidas alcohólicas y azucaradas.

En el IRP, sigue en contraposición el pedido de los gremios de que se traten de manera conjunta las rentas de trabajo y de capital, frente a la postura de Hacienda de tratarlas por separado. En el IRE, los gremios sugieren eliminar la ampliación de la fuente y mantener el principio de renta territorial, y excluir la mención al medio fehaciente de pago. La propuesta de Hacienda en este punto consiste en la exigencia de demostrar medios, como transferencias bancarias o pagos electrónicos, para operaciones mayores a G. 50 millones que quieran ser deducidas.

La exclusión de las utilidades del dueño de una empresa unipersonal es el pedido relacionado con el IDU, pues los empresarios señalan que no estaba comprendida como sujeto gravado por este impuesto.

El ministro de Hacienda, Benigno López, dijo que intentarán llegar hoy a un consenso, pero que en caso de no ser así presentarán al Parlamento el proyecto de reforma fiscal entre mañana y el lunes.