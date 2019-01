Retomó las tareas en Villa Olimpia

A partir de ahora, las movilizaciones están enfocadas en trabajos tácticos y con balones, para ablandar los músculos y de igual forma afinar la idea futbolística que maneja el entrenador Daniel Garnero.

AGRADECIDO. La principal novedad en la movilización de ayer fue la presencia de Brian Montenegro, quien se incorporó al plantel decano y estuvo activando a la par de sus compañeros. Vale recordar que el delantero retornó al Franjeado tras estar a préstamo en Talleres de Córdoba, equipo con el que tenía seis meses más de contrato. “Muy contento por volver, más allá de que me parece que no era la forma. Pero solo me queda agradecer a la comisión directiva por el esfuerzo que hizo para que pueda estar acá y ahora solo me queda retribuir eso con goles”, indicó el delantero franjeado.

Montenegro, quien aún tiene cuatro años de contrato con el club, sabe que no tendrá fácil ganarse un lugar dentro del equipo, pero, a pesar de ello, manifestó que dará lo mejor y apoyará a sus compañeros desde donde le toque estar. “El club tiene un gran plantel, consiguieron un bicampeonato, y con los jugadores que llegaron, creo que debemos pelear en todos los frentes”.