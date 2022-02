Retendrán vehículos paraguayos en Foz si no pagan sus infracciones

Después de mucho tiempo, las autoridades municipales de Foz de Yguazú, Brasil, aplican de nuevo controles aleatorios sobre las condiciones de circulación de vehículos con placa paraguaya y argentina dentro del municipio. El principal objetivo de los abordajes es identificar infracciones cometidas dentro del municipio e irregularidades en la documentación del rodado.

No es ningún secreto, que un reducido sector del parque automotor paraguayo, que circula en la Triple Frontera, cuenta con seguro internacional, conocido como carta verde. Igualmente, muchos conductores son filmados cometiendo distintos tipos de infracciones en Foz de Yguazú, pero como no son contribuyentes del Municipio, la Comuna no tiene cómo cobrarlos. Los más comunes son el paso de semáforo en rojo y circular a alta velocidad, en lugares controlados con cámaras, sistema que permite identificar la chapa del infractor y enviar los datos a una central de información, donde se archivan, para el posterior reclamo al infractor.