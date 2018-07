Restos de exvicepresidente Ángel Seifart son velados en el Congreso Los restos de Ángel Roberto Seifart, ex vicepresidente de la República, ex diputado nacional y ex ministro de Educación, son velados en la Sala Bicameral del Congreso, donde además le rinden un homenaje. El ex político colorado falleció este lunes, a los 76 años de edad.