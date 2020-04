Reportan siete nuevos positivos, uno sin nexo, casos suben a 220

Esta vez las muestras no fueron “todas negativas”. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, elevó a 220 las cifras de Covid-19 en Paraguay. Ayer se procesaron 319 test, de los cuales 7 dieron positivo: 6 del exterior y 1 sin nexo. Hay 3 internados, el resto en aislamiento domiciliario. Se reportan 3 nuevos recuperados, sumando así 70 en total, según el informe diario del ministro vía Twitter.

El lunes y el miércoles las muestras analizadas dieron negativo a Covid-19 y la frase “Todas dieron negativas” se esperaba también ayer. Entre el domingo, el martes y ayer jueves se reportaron 12 casos y solamente 2 sin nexo. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, explicó que estas cifras corresponden a 12 días atrás, es decir, son los datos de la Semana Santa. Recordó que siempre hay que tener en cuenta la semana y no el día. Sobre la ausencia de casos positivos en los últimos días y los pocos sin nexo, el infectólogo Dr. Tomás Mateo Balmelli afirmó que es alentador que tengamos una circulación comunitaria de muy baja intensidad, pero eso no significa que se aplane la curva –que no existe– porque solo se hará si estamos capacitados logísticamente para dar respuesta sanitaria y si la ciudadanía educada implementa medidas de prevención de contagio entre nosotros. “Aún no comenzamos la curva. Menos a aplanarla. Pero sí serán necesarios no 500, sino 1.000, 2.000, o más test”, dijo el especialista. Con estas cifras “alentadoras” el Gobierno de Mario Abdo Benítez analiza flexibilizar las medidas restrictivas liberando algunos sectores. El doctor Balmelli afirma que si esto sucede, en primer lugar todos los ciudadanos deben seguir con las normas preventivas de distanciamiento social, uso de tapabocas si salimos afuera, lavados frecuentes y evitar aglomeraciones. También los individuos de más 60 años y las personas con enfermedades o inmunodeficiencias deben voluntariamente seguir en aislamiento. “Debemos ser conscientes de que si aumenta el número de infectados podemos volver a una cuarentena total. Tenemos que seguir protegiendo las fronteras”, dijo a NPY. Por su parte, la infectóloga Dra. Elena Candia dijo a Monumental 1080 AM que para pensar en la flexibilización de las medidas de restricción se debe tener en cuenta la disminución de casos, la capacidad de aislar a personas infectadas y el rastreo de contacto de manera apropiada. De lo contrario habrá brotes y nuevamente se tomarán las medidas restrictivas actuales.



nueva amenaza a la salud



CuradAs. El informe de Salud Pública acumula 70 personas recuperadas; seis se sumaron ayer.



Sin conexión. Infectólogo dijo que es alentador registro de baja intensidad de circulación viral.



Flexibilización. Instan a respetar las medidas sanitarias o la cuarentena volverá a ser total.



infectados. Entre portadores del virus figuran varios médicos, enfermeros y bioquímicos.



La liberación de algunos sectores debería ser cuando estemos conscientes los ciudadanos de tener un modo diferente de vivir.

Dr. Tomás Mateo Balmelli,

infectólogo.



Vemos que todavía hay situaciones que pueden propiciar que se propague rápidamente la enfermedad una vez que se flexibilicen las medidas.

Dra. Elena Candia,

infectóloga.



www.monumental.com.py