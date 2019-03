Repertorio popular suena con la Sinfónica Nacional y Francis Leonor

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro, o al teléfono (0983) 496-457.

FIGURAS. La orquesta será dirigida por los maestros Juan Carlos Dos Santos y Willian Aguayo. La cita musical contará con la participación especial de José Félix Neneco Orrego en el bandoneón y el conocido pianista Óscar Faella.

En la ocasión, la Sinfónica Nacional junto a la intérprete Francis Leonor interpretarán Mborayhu asy, Lejanía, Che trompo arasa, Nocturna, Bésame mucho, Caminito, La flor de la canela, entre otras piezas representativas del acervo folclórico paraguayo y de la música popular latinoamericana.

PRESENTACIÓN. La cantante Francis Leonor, quien desarrolló su carrera en el canto popular, revela que es un privilegio fusionar su voz en un formato orquestal.

“Compartir mi canto con más de 60 músicos en escena me produce una emoción especial y única, que solo se puede vivir con una gran orquesta y eso es una responsabilidad enorme”, revela la intérprete, quien integró en el pasado la agrupación Los Orrego durante dos décadas.

“El formato sinfónico requiere ajustarse a los arreglos orquestales y no que los músicos se adapten a mi estilo de canto. Por eso, es diferente la interpretación y me siento quizás con menos libertad para cantar a mi modo, pero no se puede dejar de gozar la belleza de la amplitud orquestal y la emoción que genera escuchar a numerosos músicos. Así, es un prestigio cantar con esta orquesta”, manifiesta Francis Leonor, quien pisó escenarios nacionales e internacionales y desde los últimos cuatro años sigue su carrera vocal como solista.

La presentación de hoy se realiza en el marco del ciclo de verano de la OSN y de la temporada veraniega del Teatro Municipal de Asunción.

La Sinfónica Nacional ofrece conciertos de su temporada anual en el Teatro del Hotel Guaraní, con directores y solistas invitados, paraguayos y extranjeros. Durante el año, la agrupación se presenta en su formato de orquesta completa, o bien, lo realiza mediante sus elencos de cámara, brindando conciertos didácticos y de extensión cultural, en Asunción y alrededores, así como en el interior del país.

A saber

EVENTO: Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y la cantante Francis Leonor titulado Sentimiento sinfónico.

Horario: Hoy, a partir de las 21.00.

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco entre Chile y Alberdi).

Entradas: G. 50.000 (disponibles en boletería del teatro o al teléfono (0983) 496-457).

Repertorio: Mborayhu asy, Lejanía, Che trompo arasa, Nocturna, Bésame mucho, Caminito, La flor de la canela y otras piezas del acervo folclórico paraguayo y de la música popular

latinoamericana.