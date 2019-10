Renuncia a la Fiscalía para ser candidata de Cartes

La ex fiscala comentó que tomó la decisión luego de hablar con el ex presidente Horacio Cartes, quien le dio su apoyo.

“Tomé esta decisión por muchas cosas. Estoy cansada de mirar, de ser expectadora, me cansé de ver como están las cosas”, indicó la ex fiscala.

Agregó que estaba por jubilarse y decidió “hacer algo bueno”, por lo que decidió hablar con el ex presidente Horacio Cartes, hace unos meses, con quien se reunió en su residencia. “Le comenté sobre mis proyectos para Lambaré y tuve el honor de que me dijera que sí”, señaló la ex fiscala.

“Voy a honrar la confianza de Cartes y es un desafío porque en Lambaré no están bien las cosas”, señaló.

Agregó que uno de los problemas principales es la falta de pago a los funcionarios de la Municipalidad de Lambaré, donde desde hace meses no se abonan los haberes.

Así también indicó que cree oportuno que se realice una intervención y espera que el presidente Mario Abdo Benítez “encuentre a una persona del calibre de Carolina Llanes como pasó en Ciudad del Este para que se intervenga y se ponga orden a las finanzas”.

Agregó que lo mínimo que se puede decir por Armando Gómez es que es un “pésimo administrador”.

Agüero fue la fiscala que intervino recientemente en un problema ocurrido entre concejales, funcionarios y adherentes en la Municipalidad.

La ahora ex agente fiscal imputó en el 2015 por lesión de confianza al ex intendente Roberto Cárdenas, tras el derrumbe del techo de una escuela. La investigación no arrojó mayores resultados.

El caso fue seguido por la fiscala Claudia Aguilera. Cárdenas habría sobrefacturado la construcción de aulas apeligrando la vida de los niños en las escuelas.