Renuncia por “falta de apoyo” y ministro le tilda de “tartufo”

Si bien admitió que hubo fallas en la institución que presidía hasta ayer, también cargó responsabilidades en otros entes afirmando que no tuvo apoyo del Ministerio del Interior.

“Es un error, pero no somos los únicos responsables”, afirmó en una conferencia de prensa. Luego agregó: “En honor a mi familia y a todo el honrado equipo de la Dirección de Migraciones, renuncio al cargo, no tuve apoyo del Ministerio del Interior”.

Sin embargo, el ministro de esta cartera, Euclides Acevedo, no estuvo muy de acuerdo con su director de Migraciones, a quien trató de “tartufo” (persona hipócrita y falsa, según la RAE). “Él estuvo en mi despacho y se le advirtió lo que tenía que empezar a hacer; no me mandó ningún WhatsApp”, se defendió Acevedo en Monumental 1080 AM.

“Él habló conmigo y tengo testigo de eso”, refutó el ministro del Interior al ahora ex titular de Migraciones.

LA POLICÍA. En otra parte de su alocución, el ex alto funcionario también se acordó de la Policía Nacional y su responsabilidad en el caso.

Penayo hizo referencia al hecho de que desde la estación aérea hasta el hotel no paró de escoltar a esta persona que ingresó al país con un documento irregular. Además, acotó que nadie lanzó sus dardos contra Identificaciones, ya que el documento es auténtico y fue expedido por este departamento policial.