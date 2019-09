Renuncia el titular de la INC, pero descarta malestar con el Ejecutivo

Confirmación. Rodríguez (de espaldas) avisó a los funcionarios de INC sobre su renuncia.

En comunicación con Última Hora, Rodríguez confirmó que había presentado renuncia el lunes pasado, pero que actualmente se encuentra con permiso por paternidad, pero negó categóricamente que se encuentre molesto con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. “La decisión de dar un paso al costado es solamente un criterio personal, por razones particulares. Con el presidente (de la República) no tengo ningún problema. Es totalmente falso (lo que circulaba en la web), porque mantenemos excelente relación y agradezco su apoyo en los logros obtenidos”, expresó.

Según refirió, vale la pena aclarar en torno a su alejamiento; al tiempo de decir que la INC se está recuperando con una tendencia positiva, con perspectivas de llegar al lugar número 8 o quizá 7 en el ránking de las industrias más productivas del país.

sin enfado. Respecto de las versiones sobre su enojo en torno a un recorte sufrido en el presupuesto de la INC para 2020, hecho por Hacienda, especificó que no se modificó el monto global, pero que sí hubo un recorte en los objetos de gasto 200 y 300, que son para inversión en bienes, insumos y repuestos, con el fin de ser transferidos al objeto de gasto 700, que corresponde a la deuda por la emisión de los bonos soberanos, cuya deuda actualmente no se está pagando.

“El presupuesto para 2020 es de unos G. 700.000 millones; es más ajustado y más objetivo en materia de reinversión empresarial, en activos de capital, y no más destinado a giros o compra de clínker vía importación. Eso es producto de una planificación que hicimos”, indicó.

En la INC se estuvo generando una reprogramación por la escasez de recursos, según mencionó, ya que no se tenían los necesarios en materia financiera para honrar los compromisos; y por medio de la generación de valor agregado industrial se está recuperando, con lo que en unos meses más se entrarán a pagar los intereses de la deuda, de acuerdo con Rodríguez.