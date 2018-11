"Mi esposo, ese día, cuando se bajó (del vehículo), llevaba un reloj que yo le compré por USD 1.000 y hasta ahora ese reloj nunca apareció. Llegué al hospital y él no tenía el reloj, lo único que le pude quitar fue la alianza. Tengo la denuncia, imagínate qué tan sucios son, desapareció un reloj de USD 1.000", lamentó López en contacto con radio 1020 AM.

Contó que era un reloj de edición limitada de Ayrton Senna que su marido le prometió a su hijo mayor que le regalaría.

"Estaban entre muchísimos (los policías), no sé de quién sospechar. Cuando llegué al hospital me recibieron los médicos, creo que fui la primera en ver a mi esposo y ahí él ya no tenía puesto. Siempre me olvidaba de contar ese detalle, no sé si reír o llorar", expresó.

Dijo además que aquel día, cuando fue llamado para acudir al servicio, Peralta tenía G. 400.000 y tras su muerte le entregaron G. 180.000, su celular y su cargador portátil.

Lourdes López manifiesta que los dos disparos que recibió su marido fueron hechos por los uniformados. "Mi esposo cuenta con dos impactos de bala, los dos le llevaron a la muerte y los dos vienen de los policías, a Julio Cabañas se le ve en el video y el otro disparo es del GEO", sostuvo.

Comisario detenido e imputado

El comisario Julio Cabañas fue imputado por homicidio doloso, luego de la divulgación de un circuito cerrado en donde se ve el momento en que habría disparado contra su camarada Arístides Peralta.

Por su parte, Julio Cabañas, en su declaración ante el Ministerio Público, admitió que realizó un disparo accidental y aseguró que la bala dio en el cordón de la vereda y no fue la que causó la muerte de su compañero. El hombre se encuentra recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

El Ministerio Público está a la espera de los resultados del peritaje forense, que podría desvelar nuevos implicados en la muerte de Peralta.

Sandra Fariña, fiscala a cargo del caso, detalló que la carpeta investigativa solo cuenta con un informe pormenorizado de las evidencias levantadas de la escena del crimen, pero no de elementos contundentes que puedan dar un giro al caso.

