Que el país requiere cambios quién lo puede dudar. El sistema hace aguas por donde uno lo mire; por eso incrementar tributos sin reformar el Estado es sencillamente más de lo mismo que conocemos. Estamos enjuagando gastos de una administración que hoy tiene funcionarios, cuyos ingresos superan en promedio el 100% de quienes contribuyen para sus salarios desde el sector privado.

Ni hablar de la merienda de negros del presupuesto distribuido en dietas, sobresueldos, presentismo y toda la comparsa de nepotismo y clientelismo con elementos sexuales de por medio. Los retobados funcionarios son más de 300.000, nos cuestan un montón, no son idóneos como pide la Constitución y han generado una clase parasitaria que organizados en sindicatos están dispuestos a morir y matar por sus “derechos adquiridos”. Estos, aunque sean injustos, son pétreos e incanjeables desde su perspectiva egoísta.

La siguiente revolución estoy absolutamente seguro de que será contra este Estado que tenemos. No me caben dudas de que la marcha de los millones contra los privilegios y privilegiados probablemente dé paso a un gobierno autoritario que llegará a caballo de una democracia que nunca pudo evaluar correctamente la relación entre los tributos y la gestión. No hay ámbito del dinero público que no esté contaminado de corrupción. Ni hablar de los contratos de bienes y servicios, y, menos aún de los empréstitos asumidos que hoy requieren de más tributos para poder hon-rarlos.

Ahora empieza el verdadero debate tributario, la conversación anterior con el sector empresario, además de sospechosa, margina al sector político de un tema extraordinariamente importante. Deben pagar más tributos sectores como la soja, el tabaco y las bebidas –qué duda cabe–, pero deberían anunciarse en coincidencia fuertes medidas de austeridad, eficacia y honestidad en el gasto público. Lo uno sin lo otro no sirve y consolida la idea del triunfo de la contrarreforma con todos sus costos asumidos. No sirven las promesas de modificar a futuro. Eso ya ocurrió en otros momentos anteriores y todavía peor: se consolidaron las asimetrías como durante el gobierno de Cartes, que sumó todos los beneficios extras al salario poniendo el sistema jubilatario en jaque.

Si queremos una democracia consolidada debemos hacer reforma tributaria con reforma del Estado. De lo contrario, el malestar de la gente será tan grande que los privilegios, corrupción e ineficacia serán adheridos a la idea de la democracia y, por lo tanto, cargar contra ella se volverá absolutamente legal, legítimo y justo.

Esta semana se inicia la madre de todas las batallas y un disminuido Congreso tendrá en sus manos un proyecto de nombre pomposo que así como está planteado es solo la consolidación de la vieja y conocida contrarreforma.