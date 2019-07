Reforma fiscal: Hacienda celebra y Salud critica menor tasa al tabaco

La aprobación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, con una aplanadora oficialista, cartista y llanista, generó reacciones encontradas en el Gobierno. Por un lado, el Ministerio de Hacienda celebró el triunfo técnico; mientras que, por el otro, al Ministerio de Salud Pública no le cayó bien la disminución de las tasas para el tabaco y las bebidas azucaradas y alcohólicas.

El viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, señaló que desde la cartera fiscal ven con satisfacción que en ambas cámaras del Congreso se hayan respetado la construcción y la estructura del paquete impositivo ideado por los técnicos.

Resaltó que esta ley, sancionada ya en un 99% –solo queda pendiente definir aspectos del selectivo al consumo–, hace una buena calibración del sistema, de acuerdo con la capacidad contributiva de los aportantes.

Explicó que habrá una mayor carga para tres sectores: sojeros y ganaderos locales con el impuesto a la renta empresarial (IRE), accionistas o dueños de grandes empresas con el impuesto a los dividendos y utilidades (IDU) y el impuesto a la renta personal (IRP), y los agroexportadores con la eliminación de los reembolsos del impuesto al valor agregado (IVA).

reforma tributaria.jpg

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, por su parte, utilizó su cuenta de Twitter para criticar la reducción de las tasas del impuesto selectivo al consumo (ISC) para el tabaco y las bebidas.

El secretario de Estado se preguntó qué momento es oportuno para prevenir muertes por cáncer, diabetes y que más jóvenes mueran en accidentes de tránsito, producto del consumo excesivo de alcohol. Esto, en relación con la defensa hecha por legisladores cartistas para reducir los impuestos al tabaco y las bebidas, alegando que no se podían elevar tributos en plena desaceleración económica.

“Ese momento, es ahora. #ImpuestoSelectivoAlConsumo”, expresó Mazzoleni.

CAMBIOS. Con una sobrada mayoría –producto del pacto abdocartollanista–, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la reforma tributaria ideada por el Ejecutivo. No obstante, los legisladores realizaron un cambio en el ISC para el tabaco y las bebidas, por lo que el documento vuelve al Senado para el tratamiento exclusivo de ese punto, ya que al no haber objeciones de la instancia revisora, los demás no pueden ser reestudiados.

Con esto, quedaron firmes ya la creación del impuesto a los dividendos y utilidades (IDU), con tasas del 8 y 15%; la unificación del Iracis con el Iragro en el impuesto a la renta empresarial (IRE), con una tasa del 10%; y la separación de rentas para liquidar el impuesto a la renta personal (IRP), con tasas progresivas del 8 al 10%. Además, quedaron aprobadas la creación del impuesto a la renta para no residentes (IRNR) con un arancel del 15% y la eliminación de las devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA) a las agroexportadoras (ver la infografía).