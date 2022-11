Reemplazan a juez por sobrino del senador Pedro Santa Cruz, del CM

El legislador, que además es miembro del Consejo de la Magistratura (CM), en representación de la Cámara de Senadores, alegó que se abstuvo de votar al momento de la composición de dicha terna para el cargo de juez Penal de la Adolescencia de Horqueta.

Centurión era el titular del cargo y estaba primero en la terna con un puntaje final de 585,65, según consta en acta del CM. Sin embargo, nada de lo anterior le valió como para conservar el puesto.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) terminaron designando en su reemplazo al abogado Alberto Andrés Panza Agüero, quien integró terna con un puntaje de 460,4, muy inferior al de Centurión y al de Óscar Paredes, quien tenía 522,9 puntos.

El flamante magistrado resultó ser yerno de Pablo Santa Cruz Insaurralde, hermano del senador y miembro del Consejo de la Magistratura.

“En la sesión del Consejo donde se conformó la terna me abstuve en este punto como consta en el acta y video de transmisión. Quedó integrada por los tres mejores puntuados”, publicó el legislador en Twitter.

LLAMATIVO.

Otro hecho en torno a la controversial designación es que el ex juez Hernán Centurión, años atrás, había elevado a juicio oral y público una causa sobre estafa en contra de Pablo Santa Cruz y su esposa María Acuña de Santa Cruz, cuyo yerno es quien hoy lo reemplaza.

El Ministerio Público había acusado a los mismos de un supuesto hecho de estafa ocurrido en Horqueta en febrero de 2010, en perjuicio de la Asociación de Jóvenes Cristianos Horqueteños “Adolfo Javier Ozuna Giménez”, no obstante, fueron absueltos por un Tribunal de Sentencia, con voto en disidencia de una magistrada.

Consultado el legislador al respecto, dijo no recordar si efectivamente era el ex juez Centurión quien había intervenido en aquel caso que involucró a sus allegados.

“Con ningún miembro de la Corte hablé. Se les puede preguntar a los ocho miembros de la Corte Suprema de Justicia si yo me fui a hacer lobby por él (Alberto Panza)”, manifestó el senador Santa Cruz a radio 1.000 AM y añadió que el ex magistrado reemplazado era de una labor cuestionable. Sin embargo, este no registra denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ni sanción, según las averiguaciones. Es más, el día en que se trató su terna, el pasado 2 de noviembre, el entonces juez se encontraba en Costa Rica participando de una capacitación sobre Justicia Restaurativa, con autorización de la propia Corte Suprema de Justicia.

Así como Centurión, otros cuatro jueces tampoco fueron confirmados en sus cargos. Ellos son Nilda Giménez, ex jueza Penal de Capital; María Rosalía González, ex jueza Penal de Ejecución de Luque; Claudio Martínez, ex juez Penal de Garantías de Salto del Guairá; y Miriam Rivas, ex jueza Penal Itinerante de Pilar.

DISCUTIBLE.

Otra ex magistrada, cuya gestión no tenía cuestionamientos, pero de igual manera fue reemplazada, es Nilda Giménez. El Consejo de la Magistratura inclusive le había otorgado al evaluar su informe de gestión el máximo puntaje.

La ex jueza penal de Asunción, según se pudo verificar, no registra sanción del JEM.

Giménez realizó varias denuncias, como la extinción de causas; extravío de evidencias, como ser armas de fuego, dinero en efectivo y celulares a ser peritados; la falsificación de su firma, entre otras. Quizás la más grave sea de que fue apartada de una causa mediante una supuesta inhibición. Hasta ahora, nada se sabe de alguna investigación iniciada por la Corte para aclarar los graves hechos denunciados por la ex magistrada.

En reemplazo de Nilda Giménez fue designado el abogado Juan Ortiz, quien tenía el puntaje más bajo de la terna.

Los cinco jueces que no fueron confirmados habían planteado reconsideraciones ante la CSJ, pero las mismas no prosperaron.