Redes será el Sub 19

De los once juveniles que integran el plantel de Primera, Gustavo Costas tiene seis opciones para elegir al Sub 19. No obstante, el elegido para cumplir con el reglamento y principalmente por mérito es Rodney Redes (19 años), quien debutó el año pasado y suma 45 juegos en Primera División. Además lleva 4 goles marcados.

BASE. Por otro lado, Costas viene manejando un equipo que podría ser la base para este semestre. El once lo conforman: Jorge Baja; Cristian Báez, Jorge Morel, Luis Cabral y Guillermo Benítez; Redes, Iván Ramírez, Rodrigo Fernández y José Aquino; Fernando Fernández y José Ortigoza.