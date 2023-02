Recusación al juez frena la preliminar en caso Conajzar

La recusación al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, impidió de nuevo la realización de la audiencia preliminar en el caso de José Antonio Ortiz Báez, ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), y otros procesados.

Con ello, el magistrado tuvo que suspender la diligencia y elevó el informe al Tribunal de Apelación en lo Penal, de modo que resuelva el pedido de apartar al juzgador por parte de la defensa.

En el caso, están acusados el citado José Antonio Ortiz Báez, Ricardo Núñez, Carmen Alonso, Osmar Mongelós y Rubén Rousillon (representante de gobernadores), integrantes del Consejo de Administración de Conajzar.

Además, también está acusado Álvaro Wasmosy Carrasco, dueño de la empresa que ganó la licitación para la explotación del juego de azar denominado Quiniela.

En la misma causa, asimismo, por resolución del juez del 18 de agosto de 2022, tiene sobreseimiento provisional el ex procurador de la República Sergio Coscia.

En la acusación de la fiscala María Estefanía González, del 6 de julio de 2022, se habla de presunta lesión de confianza, exacción, prevaricato y declaración falsa, sobre la supuesta adjudicación irregular para la explotación de juegos de azar.

Se habla de que la empresa Technologies Development Of Paraguay SA, que fue adjudicada para la explotación de la Quiniela en todo el país, en el 2015, por un lapso de cinco años.

Sin embargo, según dice la Fiscalía, no cumplió con sus obligaciones contractuales, mientras que la Conajzar no controló que lo hiciera. Pese a ello, se presentó en la licitación en el 2020, donde de nuevo fue adjudicado.

Con respecto al ex procurador, fue imputado porque supuestamente emitió dictámenes relacionados con el tema, pese a no estar facultada la Procuraduría. Sin embargo, la fiscala dijo que no tenían aún la convicción sobre la responsabilidad de Coscia.

La preliminar contra los acusados fue suspendida ya en otras ocasiones por recursos pendientes o recusaciones planteadas.