Recuperación es más dinámica de la esperada, considera ex ministro

César Barreto, economista y ex ministro de Hacienda, aseguró que los últimos datos sobre la actividad económica del país evidencian una recuperación de ciertos sectores con mayor dinamismo del esperado, particularmente en el campo comercial.

“Nosotros esperábamos una evolución más lenta, esperábamos hacia fin de año una recuperación más fuerte, pero lo que vemos es que en algunos rubros el aumento fue muy importante”, expresó en una entrevista concedida a Monumental AM 1080.

Específicamente, habló de la venta de electrodomésticos y vehículos, entre otros, que muestran o variaciones positivas al cierre del primer semestre del año o caídas que pueden ser consideradas leves en el contexto derivado de la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, Barreto aclaró que existen sectores que siguen notoriamente afectados por las restricciones sanitarias, pero detalló que los reportes muestran que aquellos que pueden volver a trabajar se recuperan con cierta rapidez.

“Hay sectores que obviamente están sufriendo mucho, pero parece que la recuperación en V (referencia a un parón brusco y posterior vuelta a la normalidad) en la medida que la gente pueda trabajar, efectivamente se va a dar”, comentó.

El ex ministro hizo énfasis en que los resultados favorables se observan igualmente en sectores como el industrial o de la producción en general, donde se puede evitar la aglomeración de personas. Asimismo, resaltó la importancia de las ayudas monetarias concedidas por el Gobierno.

préstamos. Desde el punto de vista del endeudamiento de las personas, aseguró que no hubo un aumento masivo en los últimos meses, pese a la reducción de los ingresos, lo cual ocurre porque existe cierto temor a la hora de asumir compromisos financieros. “Uno esperaría que en una situación tan crítica las personas hayan recurrido a deudas para sostenerse, pero no se vio eso masivamente”, indicó. “Es como que la gente se restringe, hay prudencia de no tomar compromisos”, agregó.