Recortes culturales y la receta para la salida

Se trata de un 23% de recortes para educación y cultura. ¿Qué repercusiones tendrá esto en Paraguay? Como antecedentes se puede mencionar que en los últimos años electorales (2008, 2013 y 2018) el presupuesto vinculado a entidades culturales dependientes del Estado tuvo leves descensos.

Por el momento, la Secretaría Nacional de Cultura, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y otras dependencias del Estado paraguayo no sufrirán recortes en 2019, un signo de alivio para el sector frente al caso argentino.

Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que en momentos de crisis económica el ámbito cultural es el más afectado en cuanto al financiamiento gubernamental y, por qué no, del sector privado.

Conversando con el maestro Luis Szarán, me recordó que en años anteriores el prestigioso teatro de La Scala de Milán (Italia) y otros elencos y orquestas de Europa sufrieron una ola de recortes, moneda corriente en situaciones de crisis financiera.

Como propuesta de solución y avizorando el futuro de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), Szarán creó –décadas atrás– un modelo de alianza público-privada mediante la llamada Sociedad Filarmónica de Asunción (SFA).

Con esta fórmula, la mitad del financiamiento procede del Municipio y la otra de asociados y auspiciantes privados, lo cual permite el funcionamiento de la OSCA y de otras agrupaciones de la Sociedad Filarmónica.

La dependencia de los fondos del sector público se reduce así a la mitad gracias a esta receta, e incluso puede llegar al 3% del financiamiento gubernamental, como es el caso de Sonidos de la Tierra, el otro proyecto musical encabezado por Szarán.

Este emprendimiento cuenta con la decidida participación de cada comunidad asociada al proyecto social y musical. Cada año, sus miembros realizan una rifa y otras actividades de captación de fondos que les permiten no depender de los municipios, gobernaciones y/o del mismo Estado.

Así, este enfoque de gestión autónoma de fondos del sector privado permite que la cultura salga adelante.

Todo esto es muy loable, pero no exime al Estado de su compromiso con la cultura y su apoyo firme al arte. Asimismo, los recortes culturales del vecino país son un llamado de atención para que las autoridades del sector redoblen sus esfuerzos y no bajen la guardia para que eso no ocurra en Paraguay.

La observancia del destino de los fondos culturales también es otro punto a no descuidar. De entre los apoyos estatales dados al sector privado, el Fondec es uno de los pocos que posibilitan “concursar”.

Tampoco hay que olvidar al cine paraguayo. Tras los sonados éxitos de filmes paraguayos y la conquista de la ley de cine, aprobada este año con bombos y platillos, aún hay incertidumbre sobre la financiación del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo en el 2019, pese a que Yacyretá se mostró interesado en conceder cierto capital al sector.