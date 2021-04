Recordemos el primer encuentro con Jesús

Durante una homilía en la casa de Santa Marta, la cual se centró en el pasaje del Evangelio del día (San Juan 6,22-29), el Santo Padre señaló que “Jesús les hace recordar el primer sentimiento que tenían, ese, antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la Palabra de Dios, en verdad, en verdad les digo: Ustedes me buscan, no porque han visto prodigios, sino porque han comido de los panes y se han saciado”.

“Jesús muestra la intención de ellos. Es así, han cambiado de actitud, y ellos, en lugar de justificarse: ‘No, Señor…’. Fueron humildes. Y Jesús continuó con su enseñanza: ‘Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del hombre, porque este es, a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello’”.

De este modo, el papa Francisco explicó que “este es uno de los casos en los que Jesús corrige a las multitudes… Esto nos hace pensar que muchas veces en la vida, nosotros comenzamos un camino en el seguimiento de Jesús, hacia Jesús, con los valores del Evangelio, y a mitad de camino nos viene alguna idea, vemos alguna señal, y nos alejamos, y nos conformamos con una cosa más temporal, más material, más mundana, puede ser, y perdemos la memoria de aquel primer entusiasmo que hemos tenido cuando sentíamos hablar a Jesús”, explicó.

“… Nosotros en la vida siempre tendremos esta tentación de alejarnos, porque vemos otra cosa: eso va bien, esa idea es buena… nos alejamos de Dios”, reconoció.

Por ello, el Santo Padre animó a rezar a Dios para pedir “la gracia de volver siempre a la primera llamada” y “no olvidar la primera historia, cuando Jesús me ha mirado con amor y me ha dicho: Este es tu camino, cuando Jesús, a través de mucha gente me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores, volver al primer encuentro”.

“A mí siempre me ha impresionado, que entre las cosas que dice Jesús, a las mujeres en la mañana de la Resurrección, dijo: ‘Vayan hacia mis discípulos y díganles que vayan a Galilea, allí lo encontrarán’”.

