"Reconstruir el país", lo dicho por Santiago Peña en acto de proclamación del TSJE 

Santiago Peña fue proclamado junto a los senadores electos este martes. No obstante, gran parte de los legisladores electos de la oposición no estuvieron presentes en el acto protocolar del TSJE.

Al inicio de su discurso, Peña saludó a su mentor político, el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, además de los ministros del TSJE, el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y a los senadores electos.

“La democracia es un modelo de convivencia pacífica, en medio de nuestras particularidades y diferencias, un estilo de vida en que las naturales controversias humanas se resuelven en el ámbito civilizado del derecho; en el otro extremo, solo nos aguardan el caos, la anarquía, la violencia y la destrucción”, manifestó.

Asimismo, dijo que la democracia es la única forma de gobierno que garantiza que las confrontaciones políticas, o sea, la posición mutua de ideas, actitudes y conductas, se reglen y canalicen por el trayecto de los debidos procesos institucionales y normativos.

“La génesis en la construcción de esa cultura que facilite el acceso a una sociedad unida en su pluralidad son las elecciones libres y transparentes, las que al mismo tiempo otorgan la necesaria autoridad para recibir el respaldo ciudadano inicial, incluyendo el de aquellos sectores que creyeron en otras propuestas”, remarcó

A su vez, sostuvo que nadie es lo suficientemente fuerte para gobernar en solitario, ni demasiado débil para ejercer una valiente oposición desde la valoración crítica y que el que no comprenda este ejercicio dialéctico "está condenado al irremediable fracaso".

Peña destacó labor del TSJE

“Las últimas elecciones generales de abril pasado son la demostración de que esta institución funciona y se consolida como una piedra angular de nuestra democracia. Sea pues este acto de proclamación de quienes fuimos electos en aquella memorable jornada cívica la ocasión propicia para reiterar mis congratulaciones a los ministros del TSJE, extendiéndolas hasta el último funcionario”, declaró.

De igual manera, hizo llegar su respeto y eterna gratitud a los apoderados generales del movimiento y del Partido Colorado.

“Agradezco a los delegados de mesas electorales, donde los representantes de la ANR eran minoría; sin embargo, primaron la decencia y la hidalguía de los miembros de la oposición, quienes aceptaron, sin grandes reparos, el escrutinio de la libre voluntad del pueblo paraguayo, señal inequívoca de una madurez cívica que alienta para diseñar un porvenir compartido, lejos de los atavismos de la intolerancia y el sectarismo intransigente”, analizó.

De igual manera, aseveró que solamente la obstinación fanatizada puede impedir visualizar lo que se ha avanzado en materia electoral, desde el voto a viva voz, el atropello sistemático a los locales de sufragio, de la tenaz negativa al derecho político y civil de las mujeres, porque supuestamente su decisión podría ser manipulada, hasta las candidaturas únicas que solo pudieron romperse en 1928.

“Ese año, por primera vez, desde su fundación en 1887, los dos partidos tradicionales disputaron la presidencia de la República, luego volvimos a lo usual, revoluciones, asonadas y golpes cuarteleros y un largo periodo de autoritarismo que terminó en 1989”, recordó.

Sobre el punto, destacó que en los 28 años de vida institucional del TSJE son irrefutables las conquistas alcanzadas en el ámbito de la rapidez, la eficiencia y la claridad de los resultados electorales, producto de un proceso asumido a conciencia por quienes pasaron por la institución desde su creación.

“Más allá de los intervalos de libertad de aquellas épocas repetidas de tragedia, podemos afirmar que nuestra democracia es joven; no obstante, soy un entusiasta del optimismo y declarado enemigo del determinismo fatalista de que nuestro destino e infortunio es irreversible”, afirmó, casi rebatiendo la tan famosa frase del célebre escritor Augusto Roa Bastos, de que el infortunio se ha enamorado del Paraguay.

Presidente electo apela a la unidad

A su vez, aseguró que los paraguayos son los protagonistas del destino de grandeza que les aguarda y que el acto de proclama sea el inicio de un periodo donde se dejen de lado las diferencias, que son un lastre para el progreso, y se recuperen los valores que dieron identidad al pueblo, que son la honestidad, la transparencia, la igualdad y la solidaridad.

“Los procesos electorales dependen no solamente de la libertad de los electores de elegir sin ningún tipo de condicionamiento a los candidatos de su preferencia, sino también dependen de una oferta electoral amplia y variada que permita al elector elegir la mejor opción posible”, consideró.

Peña alentó a los que no lograron ser electos en estas elecciones a no claudicar en sus aspiraciones de servir a la patria y a aquellos a los que aún les ahoga la duda, les garantizó que el remordimiento de no haberlo intentado será siempre peor que no haber alcanzado su objetivo.

“En palabra de Octavio Paz, premio de literatura mexicano, toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria, tenemos un Estado por recuperar y un país por reconstruir. Los paraguayos no podemos más esperar”, finalizó.