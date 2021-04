Recomiendan hacer actividades en familia para evitar depresión infantil

Muchos niños y adolescentes presentan estrés, depresión y ansiedad, debido al encierro por la pandemia y la educación virtual. Esto repercute considerablemente en la salud mental y calidad de aprendizaje en los niños y jóvenes estudiantes.

La sicóloga clínica y especialista en Educación Inicial Carmen Benegas indicó que lo ideal es acompañar a los chicos con actividades físicas y juegos didácticos para evitar el estrés. Además establecer ciertos límites con los aparatos tecnológicos, como celular, tableta o computadora. “A todos nos afecta la pandemia y también a los niños, si es que no tomamos las medidas adecuadas puede derivar en la depresión infantil. Lo más importante es que el niño sea consciente de la situación desde pequeños. Se pueden buscar otras actividades alternativas, como actividades físicas individuales, deportes, eso sería lo ideal. También se les puede dar a los niños tareas de la casa, eso ayuda muchísimo a que el chico no piense en cada momento que está encerrado. Destaca que el acompañamiento familiar no se trata de cantidad, sino de calidad. Por otro lado, señaló que debido al encierro, muchos niños y jóvenes pasan demasiado tiempo frente a las pantallas lo que también repercutiría en la salud física y refirió que para los niños más pequeños debe haber un límite de uso.

En cuanto a los niños más grandes, se puede usar la tecnología como una herramienta a favor, como por ejemplo hacer grupos en donde puedan hablar e interactuar con sus compañeros.

“Hay que establecer un código familiar para determinar límites de antemano, por ejemplo: ‘Terminás toda tu tarea y allí vas a poder jugar con tu tableta o vas a hacer otras cosas’. Pero también es provechoso cuando sabemos utilizar la tecnología, por ejemplo, ellos suelen hacer juegos en línea o crear grupos para estar en comunicación entre compañeros, sobre todo los chicos más grandes que conversan de cosas que les afectan. Eso es muy importante para no sentirse tan aislados y solos que ellos viven en común”.

RECOMENDACIONES. La sicóloga recomendó a los docentes cambiar de enfoque de las tareas y direccionarse a que aprendan a mantener una alimentación sana y los protocolos sanitarios. “Una recomendación para los profesores es que eviten enviar tareas sobre el Covid todo el tiempo, eso ya les deprime a los chicos que ya están estresados y es mejor evitar esa situación. Lo mejor sería dar consejos de vida sana, cómo alimentarse, cómo lavarse las manos correctamente. Es solamente cambiar el punto de vista, buscarle el lado positivo a las cosas. No transmitir esa situación que emocionalmente a nosotros nos afecta y que muchas veces transmitimos sin darnos cuenta a nuestros hijos”, sostuvo.