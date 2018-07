“Las tareas tienen sus objetivos; mi opinión personal es que se podrían fomentar en vacaciones otras actividades. Hay estudios que manifiestan que los chicos también están cansados y que el exceso de tareas de nuevo en vacaciones no está bien”, señala Viviana Sánchez, directora del Instituto Pedagógico de la Facultad de Filosofía-UCA y magíster en Gestión Educativa de dicha casa de estudios.

Sánchez menciona que en el país se continúa con esta exigencia, debido al modelo educativo que impera. Sin embargo, de a poco se va transformando. Refiere que existen centros educativos que no dan tareas a sus alumnos, sino que proponen actividades de recreación.

Otro punto que resalta es el hecho de la inequidad. Mientras que en algunos hogares los alumnos cuentan con el ambiente y los medios necesarios para realizar la tarea, otros llevan sus estudios en medio de precariedades.

“Un verdadero aporte educativo debería repensar lo que es educar. No es solo desarrollar contenidos, es repensar un proyecto integral que articula la escuela con la familia y otros espacios educativos”, dice la especialista.

Según cuenta, los nuevos modelos buscan romper con la organización artificial y administrativa de los tiempos y espacios educativos. Describe que los alumnos aprenden a través de proyectos desarrollados en grupo, investigando, experimentando, construyendo relatos.

Cita al biólogo chileno Humberto Maturana, quien expresa que los niños no deben ser considerados como proyectos, sino vivir esa etapa de su vida en relación con el otro y sin presiones.

Cambio. La educadora invita a pensar de otra manera durante el receso de mitad de año que se inicia este lunes 9 de julio. “Aprovechar las vacaciones para disfrutar de lo que durante el periodo de clases no podemos. No solo lo chicos, también los maestros y padres. El estrés no pasa solo por las tareas. Va de la mano con la exigencia en la competencia. Las tareas pueden ser placenteras y no generar estrés innecesario”.

Explica que la educación implica emoción. A partir de ahí, la comunidad educativa debe construir el modelo de escuelas, colegios y universidad que puedan aportar a una sociedad mejor.

No deja de lado el papel de los padres, ya que ellos no disponen de receso en esta parte del año. “Los padres también deben acompañar esas tareas. La mayoría trabaja y suele resultar difícil. Pero se podría considerar que se tomen una hora al día para leer un cuento a sus hijos más pequeños. En el caso de los adolescentes, tomarle gusto a un libro atractivo”, señala.