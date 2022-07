Recomendados

Sentir en el trabajo: Un desafío a la ficción económica

Un desafío a la ficción económica Christian Eulerich - 2022



Este libro habla sobre cómo me di cuenta de que a nosotros los empresarios nos sobran las buenas intenciones incluso vos mismos –mientras leés estos párrafos–, podrías asegurar que tu compromiso es genuino con el desarrollo del país y que tus experiencias empresariales por eso son muy distintas a las mías. Y seguramente lo son, no lo dudo.

No es sencillo percatarse de que cuestiones aparentemente intrascendentes son las que no permiten a las personas (trabajadores) determinar sobre sus propias formas de dignidad humana, desarrollo personal y otros sentimientos importantes en la vida de cualquier ser humano y que son inseparables de cualquier instructivo laboral.

En este libro quiero desagregar al “empleo” para una nueva esperanza y ya no ser solamente la herramienta que se debe cuidar para conseguir techo y comida.

Siento que los empresarios estamos como autorizados a invadir sistemáticamente en nombre del progreso y es aquí cuando creo que metemos la pata. Y en grande.

Considero que llegó el momento de explorar mucho más acerca de cómo funciona esto de que trabajando las personas primero nos sentimos mejor o peor en nuestras vidas.

Escribo desde un lugar con privilegios, lo sé, por eso aprovecho y me permito publicar este libro en el que comparto sobre distintas cuestiones: mis yerros, mis procesos de transformación y otras circunstancias jamás antes imaginadas por mí.