Recomendado

Diario de viaje

The Road to Chiquitos-Ysanne Gayet





Con mi compañero de viajes, en 1995, me embarqué en una aventura de 12 días que nos llevó por el pantanal de Brasil, la Chiquitania de Bolivia, regresando por el norte del Chaco paraguayo a Asunción. En aquel entonces, la mayoría de las rutas eran caminos de tierra, lo que nos marcó el ritmo y dejó anécdotas inolvidables.

The road to Chiquitos se enfoca principalmente en la visita de la Chiquitania: Su gente, la arquitectura de los pueblos y sus templos, que fueron restaurados en muchos casos gracias a la labor del arquitecto suizo Hans Roth, que pasó años de su vida ocupándose de la restauración de las iglesias desde su llegada en Bolivia en el año 1972. Fue también gracias a él que antiguas partituras muy importantes para la música barroca fueron encontradas en San Rafael y Santa Ana de Velasco y dadas a conocer mundialmente. Estas partituras eran las mismas que fueron utilizadas en las parroquias durante las ceremonias litúrgicas, antes de la expulsión de los jesuitas en 1767. Gracias al descubrimiento de Hans Roth, actualmente, en la Chiquitania se realizan cada dos años festivales de música barroca con músicos locales e internacionales. El texto está principalmente en inglés; además hay palabras en guaraní y ayoreo.