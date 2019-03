Recomendaciones a tener en cuenta para una cirugía plástica

Los procedimientos deben ser realizados por profesionales certificados. Aparte del cirujano plástico y del instrumentador, hay que tener un buen anestesiólogo.

También las personas deben saber en qué sitio les van a realizar el procedimiento, ya que este debe hacerse en un lugar adecuado, como sanatorio o clínica, porque cuentan con una sala de recuperación.

Lamentó que hay pacientes que se realizan este tipo de procedimientos en spas, que no cuentan con la infraestructura adecuada, por lo que pueden contraer infecciones graves.

Otra recomendación principal es conocer la calidad del producto que será utilizado, porque le pueden aplicar materiales de contrabando o que estén vencidos.

"Deben exigir las garantías del producto, ver su origen, hay que ser responsable y darle todas las informaciones a nuestras pacientes. Lastimosamente, hay profesionales de otras ramas de la salud que no tiene nada que ver con estética y que se meten a hacer estos procedimientos", explicó este sábado el doctor Bruno Balmelli en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Técnicas para aumentar los glúteos

El médico explicó que existen técnicas para aumentar el glúteo. La primera opción es aumentar la región glútea con el tejido graso de cada paciente, a través de la lipoescultura.

"Nosotros realizamos un procedimiento avalado científicamente que se hace en un quirófano, que es la lipoaspiración. Se inyecta un suero fisiológico con adrenalina, después, a través de canulas de 3 a 5 milímetros de diámetro, se retira la grasa. Eso se colecta, se decanta y el decantado se aplica en la región glútea", refirió.

Dijo que lo recomendado a nivel internacional y a través de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica es inyectar la grasa corporal en planos más superficiales por debajo de la piel y en cantidades máximas de 400 cc de cada lado.

"Si vamos a hacerle una lipoaspiración y le vamos a aplicar su grasa, lo mínimo que se podría pagar es 15, 16, 18 millones en adelante", aseguró.

La otra posibilidad es a través de una prótesis de gel de silicona que se introduce dentro del músculo del glúteo mayor.

La vitamina C no aumenta los glúteos

El cirujano aseguró que la aplicación de la vitamina C para aumentar los glúteos no está científicamente comprobada y que es un engaño, realizado por personas que no tienen permiso del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

"Suena muy inofensivo la vitamina C, recordamos que es una sustancia que se disuelve en el agua, si le aplicamos aunque sea 1.000 cc en cada lado (de los glúteos), eso en poco tiempo se va a ir disolviendo y no va a quedar ahí. Es imposible que con la vitamina C se logre un aumento del volumen del glúteo", aseguró.

Comentó que realizó un trabajo de investigación sobre la vitamina C en la estética y, realizando una búsqueda científica, obtuvo que el único trabajo comprobado en forma tópica es uno que puede llegar a mejorar la piel al aplicarla como crema.

"Puse vitamina C para aumentar glúteo y no hay nada", explicó.

Los riesgos de la silicona

Algunas personas recurren a otras sustancias comúnmente utilizadas, como la silicona industrial, que son baratas y pueden producir un aumento de volumen. Sin embargo, su utilización es una negligencia criminal porque puede producir la muerte.

"La silicona industrial se puede conseguir en una ferretería y personas sin escrúpulos inyectan eso. Va a lograr el objetivo, que es el aumento de volumen, pero arriesgando la salud de la paciente, que le puede ocasionar la muerte en el año, o con los años producen trastornos", explicó.

Dijo que hay una práctica de años de personas que no son médicos que utilizaron la silicona líquida para aumentar el glúteo.

"Muchas de las colas paraguayas que se ven por ahí tienen silicona líquida, y eso produce un síndrome. Esa silicona es un cuerpo extraño y produce una granulomatosis. Se produce una reacción exagerada del cuerpo, que puede migrar al hígado y producir cirrosis, infecciones a nivel local y también produce trastornos autoinmunes tipo lupus, distrofia en los músculos", afirmó.

Aseguró que esta práctica se realiza hace 15 a 30 años, pero que no se puede hacer. Sin embargo, las personas realizan este procedimiento porque es barato.

Dijo que, a lo largo de los años, las mujeres tendrán problemas con esta práctica, y solucionar eso es muy difícil porque se debe tratar de retirar todas las cápsulas de siliconas que están pegadas al músculo, a la piel.

"Es realmente un drama y el precio que deberá pagar es exagerado", comentó.

Por último, el médico comentó que las operaciones para aumentar los senos son las más frecuentes y también contó que los glúteos se pueden aumentar con ejercicios físicos.

Mujer fallece en Amambay

El jueves pasado, una mujer identificada como Gloria Angélica Calonga, estudiante de Veterinaria, falleció en extrañas circunstancias. Su deceso se registró en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en el Departamento de Amambay.

Le habrían aplicado dos inyectables con vitamina C en los glúteos, lo que le provocó la muerte.

Lee más: PJC: Fallece una mujer presumiblemente tras inyectarse anabolizantes

A raíz del suceso, quedó detenida una fisicoculturista identificada como Rosiane Daniela Ruiz Díaz, kinesióloga de profesión y propietaria del local situado en el barrio San José, donde supuestamente fueron aplicados los anabolizantes, que son usados comúnmente para el aumento de la masa muscular.

Para determinar la causa, se le tomaron muestras de sangre y orina, de modo a identificar si había sustancias tóxicas en el cuerpo. Por su parte, peritos de la Fiscalía sugirieron realizar una autopsia más severa.