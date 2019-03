Recomendaciones de OEA muestran debilidades en el sistema electoral

Esta semana se realizó en la Organización de Estados Americanos ( OEA ) la presentación del Informe Final de la Misión de Observación Electoral (MOE), que fue liderada por la ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla en las pasadas elecciones generales 2018. Las recomendaciones que plantea el informe de la MOE-OEA retratan el panorama de problemas que están presentes en el sistema electoral paraguayo.

El informe divide las recomendaciones en seis puntos principales, que son: la organización electoral, la aplicación de tecnología, el financiamiento electoral, la justicia electoral, las encuestas y bocas de urna y la participación política de la mujer.

Organización. El documento habla de todos los entretelones que se dieron alrededor de los comicios generales y sugiere en cuanto a la organización que los padrones sean revisados y se den garantías a los ciudadanos a fi de que las fuerzas políticas no los afilien sin su consentimiento.

Señala que la conformación de las Juntas Cívicas fue sobre la hora integrada por el Frente Guasu (FG) por una acción que presentó, con el propósito de que no sean solo parte la ANR y el PLRA.

En cuanto a las mesas electorales, señala que fue según capricho de los jueces electorales, ya que algunos incluyeron al FG y otros no.

Insta a un criterio único y plazos razonables para las impugnaciones. En cuanto a lo tecnológico, observó los reclamos dados e instó al TSJE a utilizar la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) también a los cargos legislativos.

Financiamiento Político. En lo relacionado con el financiamiento político, la Misión señala como avance el software de control Sinafip, pero a la vez señalan la imposibilidad de control durante la campaña, ya que los informes se presentan hasta 40 días después.

“La Misión notó que de un total de 68 agrupaciones reconocidas por el TJSE, solo 15 cumplieron con la obligación de notificar la apertura de la cuenta”, indica el texto.

Cuestiona que las medidas que la ley exige, en cuanto a topes de gastos y donaciones en las campañas electorales, no son realmente controladas, ya que el TSJE no investiga, no genera información, ni tiene mecanismos para ello.

“La MOE constató que las sanciones en materia de financiamiento se encuentran dispersas en el marco normativo y que no existe claridad respecto a qué institución corresponde su aplicación. Ello lleva a que, en la práctica, se dificulte sancionar a los partidos”, señalan, y también apuntan a controlar las internas.

Juez y parte. En lo relativo a la Justicia Electoral, la Misión observó que el TSJE concentra las competencias administrativas y jurisdiccionales, es decir, realiza las elecciones y juzga lo que se cuestione de ellas.

“Bajo este modelo, el TSJE es en oportunidades juez y parte en las disputas electorales”, señala el informe, que insta a que se reforme la ley y ya no se recurra a la acción de inconstitucionalidad por ser lento su proceso.