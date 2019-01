Reclaman falta de insumos en Hospital de Itauguá

Desde este lunes que no son dializados por la falta de insumos en el Hospital Nacional de Itauguá.

Debido al faltante de insumos en el Hospital Nacional de Itauguá , niños y adultos enfermos renales no pueden acceder al tratamiento de diálisis desde este lunes.

De acuerdo con la denuncia de pacientes a Telefuturo, específicamente, faltan filtros de los tamaños 0.5, 1.0, 1.2 y 1.3. Además, dejó de funcionar un motor que saca agua para llevar a cabo los tratamientos.

“Desde ayer hay criaturas que no se están dializando”, remarcó uno de los manifestantes.

Por su parte, una madre mencionó que su pequeña hija debía realizarse el tratamiento hoy, y sin embargo, sigue aguardando porque funcionarios del hospital le aseguraron que en el trascurso del día llegarán los elementos requeridos.

“Supuestamente, ayer tenían que haber llegado los insumos, pero no llegaron. Ayer tres chicos no se dializaron y hoy no se están dializando dos más”, agregó la mujer.

Esta no es la primera vez que en el Hospital Nacional de Itauguá hacen reclamos por desabastecimiento. En junio del año pasado, incluso, los pacientes renales y sus familiares cerraron calles de forma intermitente como medida de protesta.

Unos 148 enfermos no recibieron la medicación correspondiente durante tres meses por la falta de pago a distribuidoras. Faltaron suero, heparina, vitaminas y analgésicos.

Por otro lado, asociaciones de médicos del mismo hospital habían denunciado el nivel crítico de desabastecimiento. Ante la falta de anestésicos y falla en los procesos administrativos, en su momento, fueron afectadas más de 40 cirugías.

El déficit en Salud Pública también se registra en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde los asegurados tienen que comprar desde agujas hasta sondas, principalmente en las áreas de cardiología y clínica médica. Esta historia se repite desde el año pasado y afecta especialmente a pacientes internados.

