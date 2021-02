Reclaman cumplir presupuesto

El liberal Pastor Vera Bejarano reclamó que el presupuesto aprobado para el Ministerio de Salud sea correctamente ejecutado para una salud pública eficiente.

“Señor presidente, en tus manos está la vida de nuestro pueblo. Así son los reclamos diarios a nivel nacional. Como paraguayo y legislador le exijo la correcta y honesta ejecución presupuestaria que le aprobamos como representantes electos por la ciudadanía”, expresó.

El diputado del Partido Hagamos, Carlos Rejala, dijo que si el presidente no sabe cómo gobernar debería dar un paso al costado.

“’Yo no soy médico’”, dice Mario Abdo Benítez a miles de familiares de pacientes que no tienen cómo comprar medicamentos en los hospitales públicos. Entonces, ¿qué sos, Mario Abdo Benítez? Si no sabés quién sos, el presidente de nada más y nada menos que de la República del Paraguay, entonces da un paso al costado y dedicate a leer la Biblia”, expresó el diputado.

Por su parte, el liberal Édgar Acosta manifestó que el mandatario vive en una realidad paralela, al desconocer las necesidades del país.

“El presidente de la República está totalmente alejado de la realidad. De la forma que respondió a un ciudadano en Villarrica, desesperado por la salud de su hermano, lo describe por completo. Vive en un mundo paralelo. Con recursos suficientes, no debería faltar medicamentos”, lamentó.