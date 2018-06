Recién tras vencer, IPS licita servicio tercerizado de resonancia magnética

La licitación denominada Contratación de Servicios para la Tercerizacion de Estudios de Resonancia Magnética tiene previsto para el 16 de julio como la fecha de apertura de las ofertas. Los ítems solicitados son resonancia magnética simple, contraste y sedación, según el portal web de contrataciones. El contrato tiene previsto una duración de 12 meses.

“La resonancia se levantó en el portal, se demoró un poquitito por este decreto que señala que todas las compras plurianuales tienen que pasar por el equipo económico para su autorización. Ya fue autorizado esta semana y ahora ya está en el portal de contrataciones públicas para su adjudicación”, explicó Armando Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística de la previsional.

Sin embargo, dependiendo de que se presenten o no protestas, el trámite de la licitación puede tardar más tiempo de lo previsto, puede extenderse el proceso durante meses, situaciones que se registraron en años anteriores con otras licitaciones, como los medicamentos.

“Estimamos que en 15 a 20 días se estaría adjudicando”, aclaró el gerente de Abastecimiento y Logística.

LARGA ESPERA. Mientras se espera la adjudicación, los asegurados son los que sufren por la falta de previsión en el seguro social. Según las denuncias, los pacientes esperan hasta 100 días para acceder al estudio en el Hospital Central porque se dispone solo de un equipo que no da abasto a la alta demanda.

Una asegurada que padece cáncer de mama agendó los primeros días de mayo el estudio, pero le dieron recién turno para el 17 de agosto, según denunció de manera anónima. Ella sigue esperando porque el costo es alto en el sector privado.

Sin embargo, con la derivación en el sector privado el tiempo de espera era de 7 a 30 días.

La resonancia magnética es un método de diagnóstico para estatificación de tumores, afecciones neurológicas, cáncer, afecciones cardiacas, para pacientes de traumatología y otros.

En el Hospital Central se cuenta con un solo resonador magnético para más de 1.800.000 asegurados, una situación que deriva en el alto tiempo de espera para acceder al servicio. Estimativamente, 50 estudios se realizan todos los días, pero no dan abasto.

El costo promedio es de más de G. 1.000.000 en el sector privado, dependiendo de cada caso.

100 días es el tiempo promedio de espera

1.000.000 de guaraníes es el costo promedio en el sector privado.

1 solo equipo de resonancia tiene la provisional.

Ambulancias para agosto

El Instituto de Previsión Social (IPS) recién recibirá el 11 de agosto el primer lote de 10 ambulancias adjudicadas en febrero, de un total de 25. El atraso se debe en que la empresa adjudicada no presentó correctamente los documentos, según un comunicado. “Reiteramos que las ambulancias convencionales serán entregadas el próximo 11 de agosto, tal como estaba establecido. La firma Ruede había presentado de manera incorrecta los documentos para el cobro, lo que ocasionó la demora en el pago del anticipo, lo que a la vez alteró la fecha de entrega de las 10 unidades 4x4 y las de UTI”, alega el comunicado. La previsional descarta “que no había disponibilidad de recursos”. El gerente de Abastecimiento del IPS, Armando Rodríguez, señaló que el primer lote llegaría este fin de mes, situación que no se dará.