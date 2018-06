Recién nacidos se contagiaron de KPC en Hospital de Ñemby

Torres mencionó a Última Hora que el protocolo de seguridad se implementó desde un comienzo. “Estamos con un plan de alta, una vez que se termine la infección, posteriormente se hace la desinfección de toda la sala de neonatología y se reutiliza luego normalmente”, explicó.

Manifestó que están tratando a un recién nacido trasladado desde el Sanatorio San Sebastián y otro bebé estaría llegando para ser atendido desde otro centro asistencial. Sin embargo aún no se confirma que este último esté contagiado con la bacteria.

El profesional señaló que son los pacientes en unidades de cuidados intensivos los más vulnerables a contagiarse con el germen, por la exposición de múltiples bacterias que hay en el área. Al contaminarse, este se disemina en el resto de las áreas de servicio en que va el paciente.

“Tuvimos la visita del Servicio de Vigilancia Sanitaria, estuvieron controlando el manejo que se está realizando, la manipulación de los pacientes y el aislamiento”, afirmó.

Torres explicó que se encuentran reforzando la capacitación de los funcionarios. Además, del cambio en el sistema de manejo, ya que se tuvo que suspender la recepción de otros niños.

“En lo posible estamos tratando de no recibir más niños, para no aumentar los casos de chiquitos contaminados, porque es complejo el manejo de ese tipo de pacientes y nosotros como hospital distrital no tenemos toda la infraestructura necesaria, por eso tenemos que limitar la cantidad de niños que se van a estar internando”, agregó.

Este no sería el primer caso de contagios con la bacteria de KPC en el hospital, pero sí es la primera vez dentro del servicio de neonatología. “En la parte de adultos tuvimos y se controló de la misma forma: haciendo los aislamientos, con los cuidados del protocolo y la desinfección de todo el área”, refirió.